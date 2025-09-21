Он отметил, что это была сознательная провокация, поскольку РФ пытается сейчас навязать свои претензии ряду стран НАТО.

Нарушение российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии было спланированной операцией РФ.

Такое убеждение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает Украинское радио. Он считает, что РФ отправила пилотов как "смертников", рассчитывая, что Эстония, которая является членом НАТО, будет сбивать самолеты.

При этом, как заметил Тимочко, истребители все время летели по линии российско-эстонской границы, в случае работы системы ПВО, у них была бы возможность вернуться на территорию России. "Россияне хотели осуществить провокацию, что якобы страна НАТО ударила по российским самолетам на российской территории", - пояснил замысел военный.

Видео дня

Он отметил, что Россия пытается сейчас навязать свои претензии ряду стран НАТО.

"Те же МиГи - это неплохо спланированная российская операция. Дело в том, что сам МиГ-31 имеет большое количество модификаций. Наиболее проблемным является МиГ-31К, тот, который может запускать "кинжалы". МиГ-31 - это устаревшие самолеты... Сейчас на войне они не применяются почти", - детализировал Тимочко и задался вопросом, почему их отправили туда.

"Потому что их было не жалко, этих пилотов с этими самолетами. Россия их отправила сознательно и по сути их отправили как "смертников". Расчет был на то, что действительно по ним сделают пуски ракет, что их будут сбивать", - отметил военный.

Кроме того, вероятно, россияне рассчитывали, что им придется вступать, поскольку на этих самолетах были ракеты Р-37.

"И здесь вопрос быстрой и жесткой реакции. Сейчас ни Европа, ни страны НАТО в своем комплексе не знают, как действовать", - выразил уверенность Тимочко.

Вторжение российских МиГов на территорию Эстонии

Сегодня стало известно, что Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за российской провокации с истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Известно, что во время пребывания в воздушном пространстве Эстонии российские пилоты получили требование диспетчеров НАТО немедленно покинуть район, но проигнорировали его.

Вас также могут заинтересовать новости: