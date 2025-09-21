Он заявил, что в отношениях с Китаем ЕС придерживается стратегии уменьшения риска.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что думает о требованиях президента США Дональда Трампа о введении новых тарифов против Китая, чтобы усилить давление на Пекин и заставить его отказаться от сотрудничества с Россией, пишет CBS News.

Издание отмечает, что по мнению Макрона, Европейский Союз будет проводить собственную дипломатию в отношении Китая и самостоятельно решать, стоит ли вводить дополнительные тарифы и пошлины против Китая.

Президент Франции также во время интервью добавил, что в отношениях с Китаем ЕС придерживается стратегии уменьшения риска, а не полного отмежевания. По мнению Макрона, сейчас нужно заниматься другими санкционными вопросами.

"Давайте сосредоточимся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны начать серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени Россия получает помощь от третьих стран, и усилить давление", - сказал президент Франции.

При этом, французский лидер в целом считает верным санкционный подход. Однако, по его мнению, он должен касаться России.

"Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией", - добавил Макрон.

Ранее УНИАН сообщал, что хотя Россия и находится с начала своей полномасштабной военной агрессии против Украины под санкциями Запада, но ей удалось их избегать и зарабатывать с помощью огромного флота из старых судов с нечеткой собственностью и тайно перевозя топливо на отдаленные рынки. По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, теневой флот составляет около 17% от всех нефтяных танкеров, которые сегодня курсируют по океану. Бывший чиновник Министерства финансов администрации Байдена Бен Харрис отмечает, что хотя введенные санкции и несовершенны, но они стоят России дорого. Поэтому, Запад должен применять еще больше санкций для борьбы с теневым флотом.

Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз "будет принимать собственные решения" о введении пошлин против Индии и Китая. Она подчеркнула, что приветствует усилия США по прекращению войны в Украине и напомнила, что недавно ЕС объявил о 19-м пакете санкций, "который является амбициозным и существенным". Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС намерен до конца 2025 года заключить новое соглашение о свободной торговле с Индией.

