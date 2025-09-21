Россияне шатались у границ НАТО с выключенным радио и без плана полета.

В воскресенье, 21 сентября, истребителям НАТО снова пришлось лететь на перехват российского военного самолета. На этот раз была очередь Германии, пишет Reuters.

Сообщается, что сегодня утром два немецких истребителя Eurofighter отправили для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20М, летевшего в полосе нейтрального воздушного пространства над Балтийским морем.

"В очередной раз наши силы быстрого реагирования, состоящие из двух истребителей Eurofighter, получили задание от НАТО распознать неидентифицированный самолет без плана полета или радиосвязи в международном воздушном пространстве", - говорится в заявлении немецких ВВС.

Как выяснили немецкие пилоты, это был российский военный самолет-разведчик Ил-20М. После того, как российский самолет был визуально идентифицирован, обязанности по его сопровождению были переданы Военно-воздушным силам Швеции, которая с недавних пор тоже является членом НАТО.

Между тем, как сообщает Reuters, Североатлантический совет НАТО планирует собраться во вторник, чтобы обсудить инцидент с тремя российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Российская провокация в Эстонии

Как писал УНИАН, Таллинн инициировал экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российской провокации в эстонском небе. Это первый случай в истории Эстонии, когда она вынуждена созвать Совбез ООН.

Также мы рассказывали, что Трамп пообещал не бросать на произвол судьбы союзников по НАТО на фоне последней волны российских провокаций. В частности журналисты смогли вытянуть из него "да" на вопрос о том, будут ли США защищать Польшу от российского нападения.

