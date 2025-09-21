Православный праздник сегодня носит в народе красивое название - Листопадная.

22 сентября по новому церковному календарю почитают малого пророка Иону. Какие традиции связаны с этой датой и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

22 сентября (5 октября по старому стилю) в православных церквях вспоминают святого Иону, который был одним из двенадцати малых пророков и автором книг пророчеств.

Иона жил в галилейском городе Гафхефере в VIII веке до н.э. Как-то, согласно преданию, Господь призвал Иону пойти в столицу Ассирийского царства - Ниневию - и проповедовать там покаяние. Таким образом он должен быть предостеречь жителей столицы от гибели.

Но Иона не захотел идти к врагам израильтян, вместо этого он решил плыть в другую сторону. Однако корабль в пути настигла буря, выяснилось, что по вине Ионы. Пророк признал свою вину и попросил выбросить себя в море. Его проглотил кит, и он провел в его чреве три дня и три ночи - в молитвах и покаянии. После этого кит выплюнул Иону и тот живым достиг берега. После этого пророк таки отправился в Ниневию.

Его проповедь имела силу: жители столицы раскаялись и смогли избежать неминуемой гибели. Ниневия процветала еще в течение двух веков, пока в 610 году до н.э. все же не был разрушен. Сам же пророк, исполнив миссию, вернулся на родину.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают священномученика Фоку, епископа Синопского;

преподобного Иону, пресвитера, отца священномученика Феофана, епископа, и преподобномученика Федора;

мученика Фоку Синопского, садовника;

праведного Петра, бывшего мытаря.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 22 сентября вспоминают праведных Богоотец Иоакима и Анну, родителей Девы Марии.

С какими молитвами обращаются в этот день, обычаи даты, что сегодня нельзя делать

В молитвах сегодня обращаются к священномученику Фоке, что был епископом Синопским - его почитают как защитника от пожаров и спасителя утопающих, молятся о защите дома и хозяйственных построек от огня и водной стихии.

В народе день называют Иона и Фока, в эту дату заканчивают уборку репы и редьки. Второе название дня - Листопадная, потому что обычно 22 сентября дует сильный ветер, сдирая листья с деревьев. Считается, если в этот день на голову случайно упадет еловая шишка - это к богатству.

В день памяти пророка Ионы Церковь напоминает, что запрещены ссоры, сквернословие, клевета, зависть и злость. Также не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

Есть в эту дату и народные запреты:

нельзя лениться и спать допоздна - к бедности;

нельзя выбрасывать или сжигать старые веники и метлы - можно потерять семейное счастье и удачу;

нельзя ловить, продавать и есть рыбу - считается, что нарушившие этот запрет рискуют надолго остаться без денег.

Зато блюда из редьки в этот день сулят здоровье. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 22 сентября

В народе наблюдают за погодой дня, чтобы узнать, какой будет зима:

комары еще летают - зима будет теплой;

ива начала сбрасывать листья - скоро похолодает;

сильный листопад - жди суровую зиму;

длинная паутина летает в воздухе - тепло будет еще несколько недель.

Если клен и черемуха стоят без листвы - морозы близко, а если с березы не опали все листья - снег выпадет поздно.

