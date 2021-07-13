Пресс-секретарь президента РФ вновь повторил слова о том, что жители ОРДЛО якобы "отвергнуты своей страной".

В Кремле отказались отвечать на вопрос о том, готова ли Российская Федерация "принять" в свой состав оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю без ответа этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли РФ принять оккупированные районы Донбасса в свой состав, "если Киеву они не нужны", как написал президент РФ Владимир Путин в своей статье.

Также Песков сказал: "Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной".

Статья Путина-реакция Украины: справка УНИАН

12 июля президент РФ написал статью "об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Читайте такжеОбвиняемого в госизмене экс-генерала СБУ Шайтанова оставили под стражейВ статье Путин написал, что украинские власти решили обосновать независимость Украины путем "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян. Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

13 июля, президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать эту статью как только найдет время, и подготовить ответ. "Президент РФ потратил много времени, потому что там очень много архивной работы. Что ж, могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы", - сказал Зеленский.

Читайте такжеАваков подал заявление об отставке (документ)Также Зеленский прокомментировал слова Путина о "братском народе". "Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом во Второй мировой войне и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что, как говорят по-русски: это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля", - подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бывший "слуга народа" похвалил Путина за статью об украинцах и назвал россиян "братским народом".

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Автор: Роман Цимбалюк