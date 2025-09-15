Про день осеннего равноденствия в народных обычаях есть немало интересных обычаев.

В каждом году есть две особенные даты, когда день и ночь длятся одинаково. Одна из них наступает в сентябре и называется день осеннего равноденствия. Именно с этого момента в северном полушарии лето окончательно сменяется осенью.

В языческие времена люди внимательно наблюдали за всеми астрономическими явлениями и составляли народные приметы о них. Мы расскажем о народных верованиях и обычаях даты, которые могут помочь привлечь счастье.

Когда день осеннего равноденствия и что он означает

Этим событием называют момент, когда центр Солнца проходит через земной экватор, перемещаясь с северного полушария в южное. Земля одинаково освещается по всей площади, поэтому ночь и день длятся примерно равное количество часов.

Дата явления может немного смещаться из года в год. 22 сентября - вот когда день и ночь равны в 2025 году. Уже на следующие сутки ночь в Украине постепенно начнет удлиняться, пока не достигнет максимальной продолжительности в зимнее солнцестояние. На юг от экватора наоборот наступит весна и день будет удлиняться.

Что надо делать в день осеннего равноденствия

Для всех древних цивилизаций - славян, египтян, скандинавов и т.д. - даты солнцестояний и равноденствий казались особенными. Это были точки отсчета календаря, к которым приурочивали повседневные дела. Например, 22 сентября праздновали встречу осени и заканчивали сельскохозяйственные работы.

День проводили за встречей гостей, приготовлением сезонных блюд, пышным застольем. На ужин обязательно следует подать богатую овощами и мясом еду, чтобы весь год быть сытыми.

Если говорить про день осеннего равноденствия, ритуалы советуют посвятить его планированию будущего. Можно записать на листок свои цели и мечты, после чего положить под подушку. Это хороший момент, чтобы завершить какие-то долгосрочные дела и подвести итоги.

Давние люди верили, что 22 сентября, день осеннего равноденствия, очень удачное для одиноких людей, желающих найти половинку. Чтобы привлечь любовь, в доме создавали видимость присутствия второго человека. Например, можно положить еще одну подушку на кровать, накрыть на стол две тарелки или поставить в стакан две зубные щетки.

Каких-либо общих запретов в это событие нет. Но наши предки, для которых равноденствие было днем завершения дел, старались не ругаться с близкими и не начинать ничего нового.

