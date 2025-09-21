В то же время синоптики предупреждают, что середина недели принесет похолодание - стоит утеплиться.

В Украине 22 сентября обещают теплую солнечную погоду. Кое-где столбики термометра поднимутся до +27°. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра украинцев ждет настоящее "бабье лето". В течение дня температура поднимется до +24...+27°, а ночью опустится до +11...+14°. Атмосферный фронт антициклона обеспечит стабильную сухую погоду без осадков.

В столице в день осеннего равноденствия ожидается солнечно и тепло - до +27°. В этот день продолжительность дня и ночи сравняется, после чего ночи постепенно начнут становиться длиннее.

Синоптики предупреждают, что уже с середины недели в Украину придет похолодание, поэтому стоит постепенно утепляться, чтобы избежать переохлаждения.

Погода в сентябре - что надо знать

Как сообщал УНИАН, после переменчивой первой половины сентября Европа на несколько дней окажется под влиянием мощного купола тепла. На выходных температура во многих странах резко поднимется: во Франции, Италии, Германии и на Балканах ожидается +30...+37 °С, а в Испании и Португалии до +39 °С.

Как сообщается, вслед за жарой в Западную Европу ворвется холодный фронт. Холодная воздушная масса может охватить Францию, страны Бенилюкс и часть Германии уже в воскресенье.

