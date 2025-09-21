Сейчас Украина не может поражать эти цели надводными дронами, говорит Андрей Рыженко.

Одним из главных преимуществ украинского подводного дрона "Толока" является то, что он может поражать российские подводные лодки.

Об этом в интервью УНИАН рассказал Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Сейчас у нас реального противодействия подводным лодкам нет... Этот дрон может доставить малогабаритную торпеду. У нас сейчас есть такие торпеды шведского производства. Они противолодочные, их вес составляет несколько сотен килограммов - как раз в пределах полезной нагрузки... Чтобы уничтожить подводную лодку под водой - нужен контактный взрыв мощностью 40-50 кг. Это позволяет повредить корпус лодки таким образом, чтобы она была уничтожена", - рассказал Рыженко.

Он добавил, что большая модификация этого дрона, которая имеет полезную нагрузку до 5 тонн может позволить выполнять операции против критической военной инфраструктуры противника.

"Такие дроны могут быть применены для диверсионных операций против критической военной инфраструктуры противника. Как, например, Крымский мост или места базирования противника в Севастополе или Новороссийске. Потому что те морские дроны, которые у нас есть - они для этого не очень подходят", - добавил Рыженко.

Что касается дронов наименьшей модификации, то они, по мнению Рыженко, могут использоваться для разминирования моря. В то же время, их можно начинить взрывчаткой и использовать для ударов.

"Если эти 20-50 кг полезной нагрузки начинить взрывчаткой, то это может повредить корабль, например, десантный, или фрегат. Но вряд ли его уничтожит. Впрочем, повреждения могут быть очень серьезными. Это полезно, например, если есть угроза высадки десанта противника. Они могут в подводном положении приблизиться к отряду противника и его атаковать. Таким образом этот отряд потеряет движение, и его можно будет добить другими средствами поражения", - пояснил Рыженко.

Украинский дрон "Толока": что известно

19 сентября во Львове показали новый подводный украинский дрон TOLOKA. Тогда сообщалось, что он может преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.

Отмечалось, что TOLOKA 1000 имеет три модификации. В частности отличается размер самого беспилотника - от 4 до 12 м. и другие характеристики.

