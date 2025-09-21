Сегодня в Испании уже так много украинцев, что для них придумали отдельное прозвище.

В Испании проживает большая украинская община. После полномасштабного российского вторжения в Украину к украинским трудовым мигрантам присоединилось еще и значительное количество военных беженцев. Теперь украинцев в Испании стало так много, что испанцы уже придумали для наших людей отдельное прозвище, пишет "Фокус".

Издание ссылается на украинку Ирину Федорович, которая живет в Испании и ведет блог в TikTok. В одном из своих видео она рассказала, как с удивлением случайно узнала, что испанцы зовут украинцев "лимонами".

Как выяснилось, дело не во внешности, а в менталитете украинцев, который кажется испанцам несколько необычным.

"В принципе это не из-за того, что слово ucraniana какое-то очень сложное. Просто потому, что ходим с такими фейсами. Ну я лично точно. Все вокруг испанцы улыбающиеся, приветливые, а украинцы ездят с каменным лицом. Просто мы не привыкли светить эмоциями. А вот для них, для испанцев, мы выглядим немного кислыми", - объясняет девушка.

В комментариях под видео некоторые зрители выразили возмущение, восприняв прозвище "лимон", как оскорбление.

Другие акцентируют, что сейчас украинцам вообще-то не до веселья.

"Готова поменяться на 2-3 месяца местами: испанец ко мне в Киев, я на его место? Хочу потом увидеть, как ему/ей захочется улыбаться без причины", - говорится в одном из комментариев.

Другие высказали мнение, что неискренняя улыбка на самом деле ничем не лучше суровых лиц украинцев.

"Кажется, что у них эти улыбки не всегда искренние, а у нас, кроме ментальности, еще и ситуация довольно сложная", - написал один из комментаторов.

