Президент Франции отметил, что в течение последних недель Россия нарушила воздушное пространство не только Польши, но и Румынии.

За последние несколько недель самолеты НАТО дважды вылетали на перехват из-за российских беспилотников, которые пересекали границу Польши и Румынии. Во время интервью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном журналистка CBC News Маргарет Бреннан поинтересовалась у него, считает ли он эти случаи ошибкой, как предполагает президент США Дональд Трамп.

Президент Франции не верит в такую случайность и считает, что этим Россия хотела подчеркнуть слабость НАТО.

"Совершенно очевидно, что Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе. В течение последних нескольких недель она усилила атаки на Киев и убила много гражданских лиц. Она уничтожила официальные здания украинского правительства, а также помещения правительства Великобритании и Европейского Союза. В то же время, в течение тех же недель, она нарушила воздушное пространство Польши и Румынии. Это не ошибка. Это просто проект, который имеет целью уничтожить как можно больше территорий Украины, одержать победу в Украине и просто подчеркнуть то, что они хотят, - слабость НАТО", - высказал мнение Макрон.

При этом, журналистка отметила, что НАТО пока проводит расследование по этим инцидентам, поэтому пока его предположения официально не подтверждены.

Также Макрон отметил, что хотя глава Белого дома Дональд Трамп и прилагает значительные усилия для того, чтобы война в Украине завершилась мирными переговорами и для этого он устроил саммит на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным, он не видит, что глава Кремля хочет закончить войну в Украине.

"Я искренне верю, что ваш президент был и есть предан делу установления мира в Украине, и он взял на себя риск провести саммит с президентом Путиным в Анкоридже и попросил о переговорах. И я считаю, что он прав. Но в то же время я должен признать, что президент Путин не проявляет четкой готовности искренне присоединиться к такому шагу, потому что, когда мы работали над дипломатическим путем, когда мы пытались организовать двусторонний, трехсторонний, четырехсторонний саммит, россияне усиливали атаки в Донбассе, но не только в Донбассе, они усиливали провокации с одной стороны и атаки на Киев с другой. Поэтому я просто смотрю на факты, и ваш президент также смотрит на факты", - отметил президент Франции.

Именно поэтому, говорится в статье, Макрон выступает за то, чтобы усилить санкции против России и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Мы должны усилить санкции против России, но должны найти способ, как именно оказывать большее давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров", - сказал французский лидер.

Примечательно, что Макрон также вспомнил и встречу в Вашингтоне, когда приезжал президент Украины Владимир Зеленский для личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, а затем состоялась встреча с европейскими лидерами относительно предоставления Украине гарантий безопасности после завершения войны.

"Когда мы, группа европейских лидеров вместе с президентом Зеленским, приехали в Вашингтон, мы взяли на себя обязательства работать над предоставлением Украине гарантий безопасности, и мы это сделали. Несколько дней назад здесь, в Париже, мы собрали так называемую коалицию желающих. 30 стран работают вместе, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности после установления мира. Итак, мы имеем все эти элементы, а также историческое обязательство европейцев предоставить Украине гарантии безопасности", - сказал президент Франции.

Он добавил, что теперь следует добиться, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией и договорилась об условиях мирного соглашения относительно территории, гарантий безопасности, эскалации, восстановления и тому подобное.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным CNN, после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши главным вопросом в Европе оказалось не только то, намеренно ли это произошло, но и свидетельствует ли военная реакция альянса о способности противостоять такой растущей угрозе. В секторе военных технологий считают, что многие учитывали эту угрозу, но министерства обороны многих стран НАТО медленно приспосабливаются к ней. Генеральный директор MARSS Йоганес Пинл предположил, что значительную часть польской границы уже можно было бы охватить хорошей дрон-стеной.

Также мы писали, что полковник Антс Кивисельг заявил, что российские пилоты истребителей во время нарушения воздушного пространства Эстонии проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны. При этом, Кивисельг отметил, что еще "необходимо подтвердить", было ли нарушение границы преднамеренным или нет. Он добавил, что в любом случае российские самолеты "должны были знать, что находятся в (эстонском) воздушном пространстве".

