Эксперт объяснил, как продажа оружия поможет лучше вооружить ВСУ

В Украине готовятся к контролируемому экспорту отдельных видов оружия.

Управляемый экспорт оружия был бы достаточно выгодным для украинских производителей и страны в целом. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии "Украинскому радио".

Он назвал экспорт оружия значимым для Украины, поскольку экспортные образцы растут в цене по сравнению с продажей их собственной армии

"Это означает, что условная единица оружия, которая продается в Украине, например, за 10 долларов, на экспорт идет по стоимости, например, 15, а то и 20 долларов", - пояснил он.

Видео дня

Кроме прямого заработка для предприятия, которое выпускает оружие, экспорт имеет выгоды и для Украины, а именно для вооружения ВСУ. Он говорит, что продавая оружие за границу производители смогут продавать его ВСУ даже ниже себестоимости, перекрывая разницу в средствах за счет зарубежных покупателей. Такой вариант он предусмотрел для государственных предприятий-производителей оружия.

"Проще говоря, если 10 долларов стоит единица оружия для Украины, ее продают только на украинском рынке, то производитель ограничен украинским рынком. А когда он ее продает за границу за условные 15-20 долларов с учетом дохода и всех дополнительных расходов, для Украины эта единица оружия может стоить 9-8 долларов. Производитель все равно находится в профиците. Потому что он снижает для Украины цену от себестоимости на условных 5-10%, тогда как продает с заработком в 50-100%", - пояснил он.

Это, по его словам, прописывается в контракте, и может будет выгодно производителю, который получит контракт на большую партию оружия.

По словам Тимочко, большая часть иностранных стран заинтересована в закупке оружия конкретной номенклатуры. По его мнению, они будут покупать его у любого продавца. Но Украина, если не начнет экспорт оружия, может потерять расширение собственного оружейного производства в далекой перспективе, потому что эту нишу займет кто-то другой.

"Армия страны, которая покупает оружие, в будущем становится условно зависимой от конкретного другого производителя, и она у него покупает оружие, комплектующие, выстраивает под это свою логистику. Это очень важно, потому что привязка к логистике влечет за собой закупку сопутствующих товаров. То есть в любом случае это достаточно выгодно. Другой вопрос - должны быть четкие правила игры, четкий контроль, чтобы это не вредило потребностям украинской армии в плане конкретного оружия", - добавил он.

Тимочко также сделал акцент на том, что Украина создала уникальные виды вооружений и научилась их применять в определенных тактиках и стратегиях.

"Применение такого вооружения, чтобы научить страну, которая его покупает, - это тоже продажа сопутствующих услуг, ведь речь идет об обучении, подготовке, обмене опытом, создании логистики. Поэтому на самом деле это не плохая вещь, особенно если продавать будет Укроборонпром, то есть государственный производитель оружия", - подытожил он.

Он перечислил оружие, которое научились производить и применять в Украине - это дроны-"камикадзе", морские дроны, системы электроники, разведки, оптоэлектроники, РЭБы тактического уровня, боеприпасы мелкого калибра - патроны к стрелковому оружию, особенно для снайперского оружия.

Экспорт оружия - что известно

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал управляемый экспорт оружия. Продавать предполагается избыточно произведенное оружие, а среди покупателей будут союзники Украины. В частности, могут продаваться за границу украинские морские дроны, которые Украина может производить гораздо больше, чем нужно. За полученные средства планируется финансировать производство дефицитных дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: