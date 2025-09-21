Журналисты назвали причины, почему Кремлю от западных санкций ни холодно, ни жарко.

Более жесткие западные санкции, включая пошлины для стран, покупающих российскую нефть, приведут к полному краху экономики РФ, а это вынудит российского диктатора Владимира Путина все таки пойти на переговоры об окончании войны против Украины.

Как пишет издание The Economist, такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент, но насколько уязвима Россия? Издание напомнило, что что Евросоз принял 18 пакетов санкций, а США подвергла санкциям более 5000 физических и юридических лиц.

"И все же прогнозы о крахе неоднократно оказывались неверными. После непродолжительной рецессии в 2022 году российская экономика в последующие два года процветала", - констатировало издание.

Однако сейчас экономика России замедляется, даже почти останавливаясь. В июле ВВП вырос всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост прибыли корпораций слабый, что оказывает давление на фондовый рынок, в то время как рост реальной зарплаты также замедлился.

"Политики и регуляторы спорят друг с другом о том, кто виноват. Экономическая вечеринка 2023–2024 годов, безусловно, закончилась", - отметило издание.

Журналисты объяснили, что она закончилась отчасти потому, что правительство Путина отменило фискальный алкоголь. Увеличение расходов на 5% ВВП в 2023 году в этом году обернется умеренной фискальной консолидацией. Больше не будет огромного роста расходов на инфраструктуру и военно-промышленный комплекс. Денежно-кредитная политика также играет свою роль. В 2023 и 2024 годах Центральный банк резко повысил процентные ставки, чтобы предотвратить инфляцию. Высокая стоимость заимствований увеличила доходность от сбережения средств, а не их расходования.

Однако, как отметило издание, не ясно как на все это повлияли западные санкции. Действительно, добыча нефти, товара, подверженного многочисленным западным барьерам, падает. С января по март РФ экспортировала товаров на сумму $96 млрд, в категории, в которой преобладают нефтепродукты, что меньше, чем $155 млрд в начале 2022 года. Однако изменение экономической ситуации помогает объяснить этот спад. С начала года рубль укрепился, что снижает доходность от продаж за рубежом. Мировые цены на нефть низкие. А высокие процентные ставки по займам затрудняют финансирование добычи.

Последний залп Евросоюза может усложнить жизнь России. Он стремится наказать компании, которые помогают Путину вести войну против Украины, покупая нефть в нарушение санкций, а также тех, кто поставляет ей товары. Однако пока опыт показывает, что санкций, какими бы они ни были, можно избежать. Активно функционирующая перевалочная отрасль, перевозящая товары с Запада в РФ через третьи страны, трудно контролировать.

Кроме того, как отметило издание, в некоторых случаях Россия перешла на бартерный обмен товарами с торговыми партнерами, чтобы избежать международных денежных переводов.

Хотя экономика РФ топчется на месте, ее ухудшение не отразилось на рынке труда. Реальная заработная плата достигла исторического максимума. Уровень безработицы находится на историческом минимуме.

Возможно, медленный экономический рост, даже при "протекающих" санкциях, вынудит Путина сесть за стол переговоров, но на это может потребоваться ремя.

В то же время, как отметило издание, финансовое положение Украины выглядит все более напряженным.

"Если США и Европа хотят, чтобы их союзник выиграл гонку, им нужно будет обеспечить ему более эффективную поддержку", - констатировали журналисты.

Санкции против РФ

Стало известно, когда Евросоюз может принять 19-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, это может произойти 22 сентября.

Издание The Wall Street Journal писало, США и Европа не могут прийти к единому решению по новым антироссийским санкциям.

Сначала Европа давила на США, чтобы они ужесточил санкционные ограничения, но затем американский лидер Дональд Трамп перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

