Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС в этом вопросе "будет принимать собственные решения"

Европейский Союз в вопросе введения пошлин против Индии и Китая "будет принимать собственные решения". Об этом в интервью изданию Le Soir заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на требование президента США Дональда Трампа к европейцам ввести 100% пошлины против товаров из Индии и Китая.

Она подчеркнула, что приветствует усилия США по прекращению войны на Украине, и напомнила, что, в свою очередь ЕС объявил о 19-м пакете санкций, "который является амбициозным и существенным".

При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что в сложившейся непростой геополитической обстановке Евросоюз намерен "укреплять партнёрство, основанное на общих интересах".

"Взять, к примеру, наши отношения с Индией. Учитывая растущую роль этой страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией важно как никогда. Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности", - заявила она.

Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС намерен к концу 2025 года заключить новое соглашение о свободной торговле с Индией, "которое принесёт пользу предприятиям обеих сторон и в конечном итоге укрепит наши геополитические позиции и позволит нам достичь наших целей".

Чего Трамп требует от ЕС

В конце августа Трамп повысил пошлины на большинство индийских импортных товаров до 50 процентов из-за закупок российской нефти.

Кроме того, он попросил Европейский союз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Он также в очередной раз призвал страны Европы "прекратить покупать нефть" у России.

