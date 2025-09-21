Поднятый атолл находится в Тихом океане.

Остров Хендерсон в Тихом океане находится недалеко от Питкэрна - единственной заморской территории, принадлежащей Великобритании. С 1988 года остров входит в список Мирового Наследия ЮНЕСКО, но тем не менее, до сих пор люди там не живут. Узнайте, чем уникален Хендерсон и почему он оказался заброшенным.

Где находится остров Хендерсон и что в нем примечательного

Первыми, кто заметил коралловый атолл, были португальцы - в 1606 году во время одного из путешествий они заметили плато, но высаживаться не стали. Помешал рельеф - можете себе представить часть суши, которая находится прямо посреди океана, а берега со всех сторон в 15 метрах над водой. Пристать на судне можно только с северной и северо-восточной стороны, где есть небольшая полоска песка. И даже если это получится сделать, дальше пути нет - вглубь острова пробраться невозможно. На острове уже тогда были густые заросли пандана и сандала, и чтобы пройти сквозь них, пришлось бы приложить немало усилий, которых у тогдашних путешественников не было.

Спустя 200 лет, в 1819-м году капитан Хендерсон со своей командой сделал вторую попытку добраться до локации. Держа курс на Филиппины, моряк обнаружил коралловый атолл, назвал его в свою честь и отметил остров Хендерсон на карте. С тех пор атолл принадлежит Великобритании, но ее частью не считается. Открытие острова стало знаменательным событием, потому что Хендерсон - это уникальный и последний в своем роде поднимающийся атолл с нетронутой дикой природой. Например, по данным ЮНЕСКО, на острове живут 4 вида наземных птиц, 10 таксонов сосудистых растений, множество насекомых и улиток, которых нет больше нигде.

Почему остров Хендерсон был заброшен

Снова возвращаемся к рельефу - попасть на берег с корабля очень трудно, но проблема не только в этом. Во-первых, на острове нет пресной воды - там отсутствуют реки, озёра и источники. Собирать воду можно, только когда идет дождь, но ее будет недостаточно для людей. Во-вторых, из-за того что этот остров - коралловый атолл, почва там неплодородная. Ее нельзя возделывать и использовать для сельского хозяйства. В-третьих, на острове нет пищи - можно питаться крабами, птицами, кокосами и рыбой, но прокормить общину таким образом не получится. Интересно, что когда археологам все-таки удалось попасть на Хендерсон, они нашли следы полинезийцев, которые жили на острове примерно в XII–XV веках. Однако историки предполагают, что именно отсутствие воды и пищи вынудило жителей уйти в поисках другого пристанища.

Несмотря на то, что современные люди быстро определили, какой стране принадлежит остров Хендерсон, колонизировать его они не смогли, хотя пытались всё время. В 80-х годах XX века один из американских бизнесменов предлагал британскому правительству продать или сдать Хендерсон в аренду, чтобы миллионер мог организовать на нем небольшое поселение и взлетно-посадочную полосу. Предложение было отклонено Министерством иностранных дел Великобритании из-за желания сохранить природу - сейчас остров Хендерсон охраняется ЮНЕСКО.

Попасть на остров можно, но путь этот трудный - самолетом до Таити, оттуда до островов Гамбье, а дальше на грузовом судне или яхте до Хендерсона. Сложность заключается в отсутствии регулярных рейсов и инфраструктуры для туристов, поэтому ученые и туристы, которые посещают остров, всегда готовы к трудностям в пути и пребывания там. Местные жители с Питкэрна, например, раз в год посещают Хендерсон, чтобы заготовить определенные редкие виды деревьев. Они используют их для изготовления поделок, затем продают и живут на вырученные деньги.

Для того чтобы до конца понимать, можно ли жить на острове Хендерсон, стоит обратить внимание на еще одну деталь. Дело в том, что атолл - самый, на данный момент, грязный остров в мире. В 2015-м году ученые подсчитали, что на атолле находится 18 тонн пластика - больше, чем где либо. В 2019-м году экоактивисты провели экспедицию, пытаясь очистить Хендерсон и вывезли 6 тонн мусора. В 2024-м вывезли еще столько же, а собранный пластик измельчили и передали на переработку. Из него, по словам активистов, будут делать мебель для жителей Питкэрна.

