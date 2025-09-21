Мужчина утверждает, что у него даже жена из Кривого Рога, хотя сам он с Дальнего Востока России.

Российские оккупанты массово начинают презирать Владимира Путина и его политику, как только попадают в украинский плен. Иногда "прозрение" приобретает довольно интересные формы.

Украинский журналист Сергей Иванов опубликовал в своем YouTube-канале короткое интервью с военнопленным россиянином, который убеждал, что он против Путина, лично знает Владимира Зеленского и вообще хочет воевать в ВСУ.

Как утверждает Иванов, во время съемки сюжета о лагере с российскими военнопленными к нему по собственной инициативе обратился один из россиян и напросился дать интервью.

Видео дня

На камеру россиянин в частности рассказал, что его жена родом из Кривого Рога, а сам он вообще не поддерживает политику Путина, несмотря на то, что пошел на войну добровольцем. По словам пленного, его завербовали в отряд "Шторм Z", когда он отбывал тюремное наказание за "убийство педофила". И на войну он пошел, якобы, только для того, чтобы выйти из тюрьмы, где в целом провел 24 года.

Пленный оккупант заявил, что лично знает российского боксера Николая Валуева и хочет, чтобы тот был президентом РФ вместо Путина.

Но дальше оккупант заявил, что хочет воевать на стороне ВСУ, а именно - в Интернациональном легионе, и что он лично знает Зеленского.

"Я Зеленского знаю лично. Когда еще "95 квартал" начинался, мы с ним в "Останкино" на одной лестнице вместе курили. Мимоходом. То есть за руку с ним не обнимался", - утверждал оккупант.

Сергей Иванов пообещал обнародовать это обращение оккупанта, чтобы поспособствовать решению его вопроса.

Другие истории российских пленных

Как писал УНИАН, весной в украинский плен попали несколько граждан Китая. Они повторяли ту же басню, которую часто озвучивают и сами россияне: что они якобы не планировали участвовать в боевых действиях и что их обманули.

Также мы приводили рассказ пленных российских морпехов из бригады извергов, которые уверяли, что они "до слез" поражены человечным отношением украинцев к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: