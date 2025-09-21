В израильском министерстве иностранных дел посоветовали Канаде, Великобритании и Австралии лучше сосредотичиться на противодействии Хамасу.

Власти Израиля раскритиковали Великобританию, Канаду и Австралию за признание государства Палестина.

В своем заявлении Министерство иностранных дел страны "категорически отвергает" признание Палестины и что этот шаг не способствует миру, а "еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения".

По мнению ведомства, разделение вопроса о палестинской государственности и окончании войны "противоречит любой логике переговоров и достижению компромисса между двумя сторонами, а также отдаляет желаемый мир".

"Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы", - говорится в заявлении.

Также израильские власти посоветовали странам, признавшим Палестину, лучше сосредоточиться на давлении на Хамас.

Признание Палестины

13 сентября Генассамблея ООН приняла декларацию о создании Палестинского государства. За нее проголосовали 142 из 193 государств-членов ООН.

А сегодня о своем решении признать государство Палестина объявили сразу три страны - это Канада, Австралия и Великобритания. Власти этих стран рассчитывают, что такой шаг поможет установить мир на Ближнем Востоке.

