Его отец лично встретился с солистом хора.

Украинский поэт, композитор и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал, чем закончился конфликт с Львовским муниципальным хором "Гомін", который не имел прав на исполнение песен его отца.

В эфире шоу "Балючі теми" он отметил, что управляет правами на только на свои песни, но и на отцовские - народного артиста Украины Юрия Рыбчинского. По словам продюсера, есть музыканты, которые используют их работу в коммерческих целях, однако платить за это не хотят:

"Вот на YouTube очень многие поют [эти песни] на свадьбе. Мы такое даже не удаляем, потому что это не имеет коммерческой составляющей. А есть куча коллективов, которые просто делают, выставляют, потом за это получают работу. А авторам не платят".

Евгений отметил, что в ситуации с "Гомоном" виноваты не сами исполнители, а их руководители, которые должны были бы решить этот вопрос. Еще летом солист хора Вадим Яценко, которого он считает блестящим исполнителем, встретился с Юрием Рыбчинским. Им удалось уладить конфликт.

Видео дня

"Папа с ним провел день, и все остались очень довольны. Он привез деньги, извинения принес, и они сейчас уже с папой сотрудничают", - сказал продюсер.

Напомним, в том же интервью Рыбчинский сказал, что прав на исполнение некоторых песен не имеет Тоня Матвиенко, однако семья не трогает ее, поскольку относится к ее матери Нине как к родному человеку.

Вас также могут заинтересовать новости: