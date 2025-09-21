На днях американская модель Белла Хадид оказалась в больнице из-за обострения данного заболевания.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о ежедневной борьбе с болезнью Лайма.

На своей странице Facebook она прокомментировала недавнюю новость о том, что знаменитая американская модель Белла Хадид оказалась в больнице из-за обострения данного заболевания.

"Эта болезнь только залечивается. Ты всегда ее чувствуешь. Иногда больше, иногда меньше. Каждый день - это борьба, а когда наслаивается еще и какой-то вирус, то вообще трудно. Недавно у меня так было", - призналась Мозговая.

По ее словам, тогда у нее не было выбора, потому что было организовано два концерта, и ей пришлось выходить на сцену с температурой.

"Но такова она жизнь. Сейчас всем тяжело. Сочувствую Белле и всем, кто перенес и носит в себе эту болезнь. Это действительно непросто", - добавила Елена Мозговая.

Напомним, как писал УНИАН, на днях мама Беллы Хадид Йоланда опубликовала фото из больницы, на которых модель лежит с кислородной трубкой, ледовыми компрессами на голове и под капельницами.

"Незаметную инвалидность, вызванную хронической неврологической болезнью Лайма, трудно объяснить или понять кому-либо", - поделилась она.

Ранее пмериканский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него диагностировали болезнь Лайма.

