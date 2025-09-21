Младшая уже пошла в детский сад.

Украинская певица Наталья Могилевская заявила, что не будет воспитывать своих детей представителями "золотой молодежи".

В комментарии проекту "Ближе к звездам" 50-летняя звезда поделилась некоторыми деталями из жизни Мишель и Софи. Младшая дочь Могилевской в этом году пошла в детский сад, и воспитатели уже хвалят ее маме:

"Воспитатели мне говорят, что она очень воспитанная девочка. Она со всеми общается, но спокойно. Хорошо учится, внимательная. Она очень яркая по характеру звездочка, вся в маму".

Старшая Мишель имеет обостренное чувство справедливости, у нее уже сформировался сильный характер, который сочетается с сердечностью. Певица отметила, что обожает дочерей, однако приучает их к дисциплине.

"У нас дома запрещены мультики, планшеты и так далее. У нас бывают мультики только на выходных, два часа - не больше. А в будние дни вообще нет", - поделилась она.

Напомним, недавно Могилевская рассказывала, что ее муж взял маленькую Софию на рыбалку. Им удалось достать из воды огромную рыбу.

