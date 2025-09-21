Такой подводный дрон действительно нужен, потому что у него нет критической уязвимости для наших существующих морских дронов - это возможность быть обнаруженным во время движения на поверхности.

19 сентября в сети появились первые фото украинского подводного дрона "TOLOKA". Сейчас в открытом доступе не очень много информации об этом беспилотнике. Известно лишь, что он имеет три модификации, которые отличаются размером и весом полезной нагрузки. Длина этого дрона варьируется от 2,5 до 12 метров. А самая большая модификация способна преодолевать расстояние в 2000 километров и нести 5 тонн нагрузки.

О главных преимуществах и недостатках подводного дрона "TOLOKA" и как Украина может его применить в боевых условиях УНИАН спросил у Андрея Рыженко - капитана 1-го ранга запаса, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ.

Накануне в сети появились первые фото украинского подводного дрона "TOLOKA". Можете ли вы рассказать о нем какие-то детали?

О Толоке говорят уже длительное время. И, действительно, сама задумка довольно неплохая. Но на практике мы ничего не видели.

Что можно сказать сейчас, то это то, что такой подводный дрон действительно нужен. Потому что у него нет самой критической уязвимости для наших имеющихся морских дронов - это возможность быть обнаруженным во время движения на поверхности.

Это самая большая уязвимость для наших морских дронов, поскольку противник сейчас построил сеть радиолокационных станций на побережье. Они используют малоразмерные катера типа "Грачонок" или "Раптор". И они обнаруживают наши морские дроны и уничтожают их. Также для этого привлекают авиацию, БПЛА, которые также визуально могут это делать. Если дрон будет под водой, то вероятность, что его обнаружат, будет значительно меньше.

Какие цели способна поражать "TOLOKA" в современных боевых условиях? Особенно учитывая, что Россия так активно не использует свои корабли, как это было несколько лет назад.

Его преимущество заключается в том, что он может быть задействован в операциях против подводных лодок противника, которые для нас опасны, применяют против нас ракетное и минное оружие. И сейчас у нас реального противодействия подводным лодкам нет.

Такие дроны могут быть применены для диверсионных операций против критической военной инфраструктуры противника. Как, например, Крымский мост или места базирования противника в Севастополе или Новороссийске. Потому что те морские дроны, которые у нас есть - они для этого не очень подходят. Потому что они могут ударить по надводному кораблю или конструкции, какой-то железобетонной. Они могут это сделать, но эффект будет небольшой. А в случае с подводными дронами ситуация другая.

Кроме того, при определенных модификациях эти дроны могут быть использованы для минирования портов противника, пунктов базирования его военных кораблей. Они могут быть использованы для поисково-спасательных действий. Например, если у нас возникло какое-то событие, что-то там с судном или самолетом - можно их использовать. Также их можно использовать для противоминных действий.

У дрона "TOLOKA" есть три различные модификации, которые имеют очень разные характеристики. Каждый из них, соответственно, разрабатывался для различных целей?

Да. У "Толоки" есть три варианта. И даже этот самый маленький вариант в 2,5 метра, он может проходить до 100 километров. И этого вполне достаточно, чтобы изучить рекомендованный путь от Одессы в направлении Стамбула через северо-западную часть Черного моря, где глубина меньше 200 метров и могут быть морские мины.

Но я откровенно немного удивлен этой публикацией. Там нет ничего о назначении этих дронов. А это самое важное для военных. И в этом смысле этот самый большой дрон, который идет до 2000 километров, я не знаю, зачем такую дистанцию нам делать. Это имеет громкий вид. Но для понимания - это расстояние от Одессы до Порт-Саида в Египте. Это слишком много.

Но в то же время эти габариты, до 5 тонн - это хорошая нагрузка. Если этот дрон будет применен против Крымского моста, а учитывая, что туда не так далеко, около 600 километров, то, возможно, получится часть топлива заменить на полезную нагрузку взрывчатки.

Самый оптимальный вариант для нас - это 4-6 метров. У него дальность хода 1200 километров. Поэтому он фактически может достичь любой точки Черного моря с нагрузкой 500 килограммов. Особенно для перспективы уничтожения подводных лодок противника.

Этот дрон может доставить малогабаритную торпеду. У нас сейчас есть такие торпеды шведского производства. Они противолодочные, их вес составляет несколько сотен килограммов - как раз в пределах полезной нагрузки. Она в определенной точке активируется.

Например, у нас есть информация о том, что в определенной точке находится подводная лодка. Она после этого осуществляет циркуляцию по спирали. И у нее работает собственная гидроакустическая станция, которая обнаруживает подводную лодку и уничтожает ее. Чтобы уничтожить подводную лодку под водой - надо контактный взрыв мощностью 40-50 килограммов. Это позволяет повредить корпус лодки таким образом, чтобы она была уничтожена.

Что касается малых дронов, то их также можно использовать для ударов. Если эти 20-50 килограммов полезной нагрузки начинить взрывчаткой, то это может повредить корабль, например, десантный, или фрегат. Но вряд ли его уничтожит. Впрочем, повреждения могут быть очень серьезными. Это полезно, например, если есть угроза высадки десанта противника. Они могут в подводном положении приблизиться к отряду противника и его атаковать. Таким образом этот отряд потеряет движение, и его можно будет добить другими средствами поражения.

В общем идей по использованию таких дронов очень много. Главное, чтобы это переходило в практическую плоскость. А мы этого еще не видели. Мы пока демонстрируем, рекламируем, но пока на практике мы их не видели.

Что касается самой большой модификации "TOLOKA", по которой у вас возникают вопросы - возможно, их разрабатывают больше под экспорт?

Да, хочется продавать на экспорт. Но сейчас война, у нас есть задачи для дронов. Мы хотим кого-то поразить за рубежом. Но военные там все понимают, они знают наши основные задачи на море, и они хотят видеть результаты нашего оружия на поле боя. Поэтому сейчас думать об экспорте не стоит.

Сейчас с "TOLOKA" получается ситуация, которая очень похожа на "Фламинго". В сети появились первые кадры еще до того, как само оружие начало активно использоваться на фронте. Не получится ли так, что об использовании на практике "TOLOKA" мы также не услышим в ближайшие несколько месяцев?

Это действительно наша болезнь. Мы очень любим фотки, рекламу. Но противник читает всю эту информацию и делает выводы. Возможно, в этих публикациях есть политический контекст. На фоне наших активных ударов по стратегическим объектам РФ, именно по нефтепереработке. Но в целом значительно лучше было бы, если бы сначала дали военным эти дроны, они их использовали, а уже потом показали бы всем фотографии.

К слову, о еще одной проблеме - важно, чтобы этими дронами и вообще морскими операциями занималось именно командование военно-морских сил. Поскольку именно они отвечают за все эти операции в первую очередь. И они должны иметь возможность заказывать такое оружие и использовать. Потому что у нас сейчас войну на море ведет как минимум 5 или 6 структур, которые просто могут купить эти дроны. Но это не является их прямым назначением.