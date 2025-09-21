Певица отказывается от помощи.

Американская певица Бритни Спирс теряет контроль над собой. Большую часть времени она проводит в своем доме в районе Лос-Анджелеса одна, редко выходя в свет и отказываясь от жизненно необходимой ей помощи. Близкие поп-звезды бьют тревогу. Об этом пишет Page Six со ссылкой на инсайдеров.

"У нее есть персонал, охрана, ассистенты, но настоящих друзей нет", - рассказал источник.

Отмечается, что единственной связью с внешним миром для Бритни остается Instagram. При этом она продолжает публиковать довольно странные видео, которые также вызывают тревогу за нее у большинства пользователей.

"Ее поведение такое же, как в интернете, - есть моменты ясности и моменты, когда кажется, что она словно на американских горках. Она все еще самый добрый и милый человек, - добавил источник. - Мы всегда беспокоимся о Бритни и ее благополучии, хотим убедиться, что с ней все в порядке. Вопрос в том, как нам помочь ей".

Указывается, что после того, как суд освободил Бритни от опекунства отца, она больше не обязана проходить психиатрические обследования.

"Она свободная женщина, и поскольку судья при освобождении не учитывал ее медицинскую историю, мы видим, как это выглядит сейчас. Мы стараемся помочь и поддержать, но в итоге можно лишь подвести лошадь к воде… Программы постоянного наблюдения после окончания опекунства нет. Ей не нужно проходить терапию, и она не считает, что у нее есть проблемы. Закон в Калифорнии не позволяет принудительно направлять кого-либо на психиатрическое обследование", - объяснил другой источник.

