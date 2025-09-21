Власти всех трех стран выразили надежду, что это поможет установить мир на палестинских землях.

Канада, Австралия и Великобритания признании государство Палестина.

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что с сегодняшнего дня "Канада признает государство Палестина". В заявлении в X, говорится: "Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль".

О признании государства Палестина объявил также и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Австралия признает законные стремления народа Палестины к созданию собственного государства. Акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двухгосударственному решению, которое всегда было единственным путем к прочному миру и безопасности для израильского и палестинского народов", - говорится в заявлении австралийского правительства.

"Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как отмечает Би-би-си, признание государства Палестина - это серьезное изменение во внешней политике Великобритании. Дело в том, что на протяжении последних лет власти страны заявляли, что признание должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Однако сейчас в правительстве утверждают, что настало время предпринимать действия. На Даунинг-стрит также подчеркнули, что расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу является главным фактором в решении признать Палестинскую государственность.

Вице-премьер Дэвид Лэмми сказал, что "сейчас настало время отстаивать" решение о создании двух государств.

Издание отметило, что решение о создании двух государств предусматривает создание палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Сейчас Израиль контролирует как Западный берег, так и Газу, что означает, что Палестинская автономия не имеет полного контроля над своей территорией и народом.

Создание государства Палестина

13 сентября Генассамблея ООН приняла декларацию о создании Палестинского государства. Декларация также предусматривает разоружение ХАМАС и призывает к нормализации отношений между Израилем.

За это решение проголосовали 142 из 193 государств-членов ООН.

