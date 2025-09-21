На этом участке фронта враг активно применяет опто-волоконные дроны для ударов по украинским линиям связи.

Российские оккупанты наступают на Купянском направлении и активно атакуют на Покровском. При этом украинские подразделения продвинулись на севере Сумской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В частности, видеозаписи показали, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки к северу от Сум.

Но россиянам удалось продвинуться на севере Харьковщины. На этом участке фронта враг активно применяет опто-волоконные дроны для ударов по украинским линиям связи. Это затрудняет проведение ротаций. Как сообщили аналитики Института, украинские военные заметили на этом направлении военных из Китая, Беларуси и Кении.

В ISW также сообщили, что россияне продолжили штурмы на Северском направлении, а также в районах Константиновки, Дружковки и Доброполья, однако продвинуться им не удалось.

В то же время на Покровском направлении обе стороны имели некоторое продвижение. Отмечается, что на этом направлении оккупанты используют бронетехнику только для перевозки пехоты между позициями, но не для штурмов украинских позиций. Но на позиций ВСУ враг не жалеет ресурсов, оккупанты хорошо оснащены, а солдаты применяют тепловизионные плащи для продвижения.

Также на этом направлении россияне начали привлекать два плохо обеспеченных подразделения, чтобы отвлечь внимание украинских военных от другого, хорошо оснащенного подразделения, которое пытается прорваться в другом направлении.

Война в Украине: новости

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты пытаются атаковать Купянск с нескольких направлений.

По его словам, враг постоянно пытается проникнуть в город, но ВСУ отбивают эти попытки. Трегубов отметил, что ситуация в районе города очень сложная.

