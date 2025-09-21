Новая неделя откроет возможность начать все с чистого листа - как в отношениях, так и в достижении целей.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года сулит испытания для представителей трех знаков Зодиака, после которых их жизнь изменится к лучшему. По словам астрологов, на этой неделе важно не застрять в бесконечных размышлениях.

Следует помнить: любые конфликты или резкие действия могут иметь последствия. Не стоит сжигать мосты, форсировать события или действовать под влиянием гнева. Сохраняйте позитив, преобразовывайте энергию в созидательные действия и действуйте обдуманно.

Овен

Овны, сезон затмений всё ещё отражается на вашей жизни. Возможно, в последние недели вы сталкивались с трудностями в работе, здоровье или внутренними сомнениями. С солнечным затмением и оппозицией Луны к Сатурну ваша активность могла замедлиться. Могли появиться ощущения усталости или внутреннего блокирования, мешающие полностью раскрыть потенциал.

Сейчас важно избавиться от негативных мыслей, которые тянут вас вниз. Поговорите с близкими, обратитесь за поддержкой к профессионалам при необходимости. Сделайте паузу, пересмотрите свои планы, найдите способы расслабиться и направить накопившуюся энергию в полезное русло. Последние две недели могли быть тяжёлыми, поэтому забота о себе необходима для восстановления сил и продуктивности.

Дева

Девы, солнечное затмение 21 сентября 2025 в вашем знаке может выявить проблемы в отношениях, будь то личные или профессиональные. Вы осознаёте серьезность ситуации, но пока не знаете, как действовать. На этой неделе особенно остро могут проявляться вопросы границ и взаимности. Если чувствуете, что отношения исчерпали себя, сейчас самое время отпустить их. Хотя это непросто, в долгосрочной перспективе это улучшит вашу жизнь.

Если же вы решите продолжать отношения, воспринимая недавние трудности как временные, старайтесь решать конфликты через честное и открытое общение. Не стремитесь к идеалу - концентрируйтесь на результативности и продуктивности. Недосказанность часто создаёт будущие проблемы, поэтому обсуждайте важные вопросы с доверенными людьми. Забота о себе и внимание к своим потребностям на этой неделе играют ключевую роль.

Рыбы

Для Рыб затмение в Деве могло вскрыть сложные ситуации в отношениях любого типа, а также с людьми, которые не желают вам добра. Вы могли столкнуться с предательством, несправедливостью или даже разрывом связей в разных сферах жизни, включая работу. Сейчас подходящее время переосмыслить отношения, избавиться от "хлама" и негативных мыслей.

Если трудности касаются работы, трины Плутона к Урану помогут найти нестандартные решения. Венера в вашем знаке усилит вашу привлекательность и поможет выглядеть уверенно в глазах окружающих. В личной жизни проблемы могли накапливаться длительное время. Не позволяйте страху одиночества мешать делать правильный выбор для здоровой и гармоничной жизни.

На этой неделе важно заботиться о себе и отдыхать. Обсудите свои переживания с близкими, проанализируйте плюсы и минусы отношений. Юпитер указывает, что если личные отношения закончились, вскоре вы встретите более подходящего человека.

