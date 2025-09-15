Это новолуние совпадает с солнечным затмением, а потому будет влиять на жизнь людей в следующие полгода, отметила астролог Ольга Ходарева.

Сентябрьское новолуние, как и августовское, пройдет в знаке Девы. Ожидается очень мощное астрологическое событие, которое окажет влияние на представителей всех знаков Зодиака, - солнечное затмение.

Астролог Ольга Ходарева рассказала нам, когда новолуние в этом месяце, а также что можно и нельзя делать в этот период, чтобы не навлечь на себя беду. Ранее мы публиковали лунный календарь в сентябре 2025.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в сентябре и чем особенно

По ее словам, это будет не просто новолуние, а солнечное затмение. Оно произойдет 21 сентября в 22:52 по киевскому времени в 29 градусе знака Дева.

Солнечное затмение, объяснила Ольга Ходарева, имеет более сильную программу, чем новолуние. События, которые происходят рядом с периодом солнечного затмения, будут влиять на следующие полгода (до конца февраля - начала марта 2026 года).

Как отметила астролог, знак Девы, в котором происходит это затмение, связан с нашей работой, здоровьем и ежедневными привычками. Поэтому могут возникать ситуации, в которых многие будут уделять больше внимания своему здоровью, быту, режиму питания.

"Актуализируются темы - чем я занимаюсь, чем я полезен этому миру или где я трачу свои силы зря. Происходит активация энергии, направленной на порядок, на детали, на структуру, на служение и на здоровье человека. И в целом, события, которые мы будем переживать рядом с солнечным затмением, закладывают цикл, который будет давать нам возможность улучшить свою повседневную жизнь, свои привычки, свою работу", - добавила Ольга Ходарева.

Что нельзя делать на новолуние

Как рассказала астролог, в это солнечное затмение можно делать все, что связано с упорядочиванием своей повседневности. То есть внедрять хорошие привычки, следить за режимом, учиться новым практическим навыкам, оттачивать свою деятельность, строить процессы в коллективе, на работе.

Не стоит вредить своему организму, нагружать его плохой пищей, алкогольными напитками, стрессами, нервами или чрезмерной физической нагрузкой. Не стоит избегать ответственности в работе и ожидать, что если ничего не делается, то что-то все равно должно прийти в жизнь.

"Это солнечное затмение показывает, что человек может жить с целью и смыслом, исключительно оттачивая свое мастерство, делая полезные вещи в своей жизни и создавая что-то такое, что полезно этому миру. Это солнечное затмение о дисциплине, о практике, о работе, о своем здоровье, о контроле, о сознании. Поэтому хаотичные, неструктурированные люди могут немного посыпаться", - предупредила Ольга Ходарева.

По ее словам, знак Девы - это знак порядка, поэтому должна быть системность в доходах, есть шанс "разложить" свою деятельность таким образом, чтобы отслеживать свою прибыль. Не хаотично относиться к своим деньгам, а более дисциплинированно. Это солнечное затмение может выявить какие-то неточности именно в теме денег. Можно увидеть мелкие расходы, которые, к примеру, за месяц составляют серьезную сумму. Эти деньги можно было бы потратить на какие-то более полезные вещи. Поэтому в финансовой сфере может произойти оптимизация расходов и рационализация бюджета.

Что касается сферы любви и отношений, добавляет астролог, то Дева - это не романтический знак. То есть период затмения - это точно не о флирте, не о романтике. В это время в любви будет важно, чтобы было практическое проявление любви - поддержка, помощь, решение каких-то вопросов. То есть любовь должна проявляться через действие, а не через что-то сугубо романтическое.

Она отметила, что еще в любви у многих могут развеяться иллюзии, потому что Дева очень практична и логична. У тех, кто носил розовые очки, они могут наконец спасть, и можно реалистично увидеть, кто есть кто, и кто к кому как относится.

"Также в сфере любви многие почувствуют, насколько важна именно эмоциональная составляющая, уважение к партнеру, ощущение, что рядом есть тот, кто может разделить ответственность, на кого можно положиться и пройти вместе даже трудные времена", - сказала астролог.

Затмение и новолуние в сентябре 2025 - прогноз для знаков Зодиака

Новолуние в сочетании с солнечным затмением окажет сильное влияние на людей, а потому важно быть готовым к грядущим событиям. Ольга Ходарева поделилась прогнозом на этот период.

Для Овна это будет время упорядочения повседневных дел и рабочих процессов, а также период для того, чтобы позаботиться о здоровье и навести порядок в своем режиме.

У Тельцов будет усиливаться желание вкладывать ресурсы в свое творчество, в хобби и детей. Также возможны новые романтические отношения.

У Близнецов фокус будет на доме, на семье, на отношениях с родными, и могут быть новые решения относительно места жительства или каких-то бытовых вопросов.

Для Раков это солнечное затмение будет открывать, активировать сферу обучения, общения. Многие могут обновить автомобиль, а также будут отправляться в какие-то поездки.

Для знака Лев встанет вопрос денег и личных ресурсов. Может быть новый источник прибыли.

Для Дев это очень важное солнечное затмение, в целом - новый старт в жизни. Это может касаться любой сферы. Девы будут чувствовать больше уверенности, и они как-то по-новому заявят о себе этому миру.

Весам захочется уединиться, отдохнуть, возможна внутренняя трансформация, могут быть процессы работы с подсознанием, духовные практики.

В жизни Скорпионов возможны обновления в кругу друзей, в социальных связях. Скорпионы могут присоединиться к новым командам, кругам единомышленников, коллективам.

В жизни Стрельцов будет фокус на карьерных достижениях, на профессиональном статусе. Им будут открываться новые перспективы в профессии, и они смогут усилить свой авторитет.

Козерогам это солнечное затмение откроет возможности для путешествий за границу, для получения образования, расширения кругозора.

Водолеям прогнозируются обновления в вопросах общих ресурсов и финансов, будут пересматриваться кредиты, инвестиции, а также глубокие психологические связи с близкими людьми.

У Рыб будут важные изменения в партнерствах - в личной и деловой сферах могут быть новые договоренности, новые контракты, а также возможно начало новых важных отношений.

