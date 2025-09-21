Путин и Трамп предлагали Украине неравноправную сделку, которая теперь потеряла смысл.

Успех украинского контрнаступления на Сумщине, где в течение лета Силы обороны выбили россиян из ряда сел, лишает Россию части козырей в любых гипотетических переговорах о мире. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В обширной статье издание рассказывает историю освобождения села Киндратовка, лежащего менее чем в 20 км к северу от Сум.

"Скромные достижения, которые имеют большое значение для Киева. Успешная украинская контратака на Сумщине, граничащей с Россией, - это редкий поворот на поле боя, где доминируют силы Москвы", - говорится в публикации.

Американские журналисты отмечают, что на фоне постоянного продвижения российской армии, которая ежемесячно захватывает сотни квадратных километров украинской территории, возвращение даже таких небольших районов Сумской области помогает Украине противостоять нарративу Москвы о неспособности Киева остановить российское наступление. Конкретно на Сумщине наступление россиян провалилось настолько, что российское командование окончательно поставило на нем крест и перебросило основные силы отсюда на Донбасс.

Однако еще важнее другой аспект. Как отмечает NYT, ранее Москва предложила обменять захваченные части Сумщины на остальные территории Донбасса в рамках мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп, похоже, поддержал эту идею, несмотря на очевидную несоразмерность подобного обмена. Однако достижения Украины под Сумами ослабляют переговорную позицию России.

"Зачем нам обмениваться территориями, если мы можем их вернуть?" - объясняет логику ситуации президент киевского Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

Вместе с тем стратегическая ситуация для Сил обороны остается крайне тяжелой, пишет NYT, ссылаясь на значительное преимущество агрессора в численности пехоты и огневых средствах. Проблемой для украинских бойцов, в том числе и в Сумской области, являются не только российские дроны, но и российские управляемые авиабомбы.

Кроме того, что это создает реальные проблемы для украинских военных, тактика России на забрасывание каждого метра земли авиабомбами приводит к полному уничтожению населенных пунктов, за которые ведется борьба.

Уже упомянутое село Киндратовка после освобождения превратилось в сплошные руины. Жительница Сум Наталия Билетченко, с которой пообщались авторы публикации, вспомнила, как коллега радовалась освобождению Киндратовки, ее родного села. Однако эта радость была омрачена тем фактом, что ее дом был разрушен.

"Конечно, она была счастлива. Но вместе с тем она без дома, без ничего", - рассказала женщина.

Как писал УНИАН, украинская кампания ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам ослабляет российские позиции на потенциальных переговорах. Этими атаками Украина не просто лишает Россию доходов для финансирования агрессии, но и отвлекает имеющиеся у врага ресурсы на защиту и ремонт этих объектов.

Также мы рассказывали, что дроны Главного управления разведки нанесли удар по военным объектам врага в оккупированном Крыму. В частности есть попадание в три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также в дорогостоящую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У".

