На праздничном ужине присутствовали 160 почетных гостей.

За кулисами банкета в честь визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию не обошлось без драматических моментов.

Как сообщает Radar Online, тщательно спланированный вечер в зале Святого Георгия грозил омрачить конфликт на кухне. По словам очевидцев, напряженность возникла между Секретной службой США, которая сопровождала президента, и королевскими поварами.

Несколько агентов якобы вошли на кухню, чтобы контролировать процесс приготовления и пробовать блюда до того, как они попадут на стол. Хотя такие меры были необходимы для безопасности президента, присутствие охранников смутило поваров:

"Повара, которые стремились безупречно подать три блюда, были разочарованы тем, что агенты Секретной службы США неоднократно проверяли и даже пробовали все блюда".

Представители дворца опровергли информацию о конфликтах, заверив журналистов, что отношения с американскими коллегами были "очень теплыми". Однако неназванный источник настаивает, что в какой-то момент "тихая раздраженность" на кухне переросла в "горячий спор на повышенных тонах".

"Понадобилось несколько минут, чтобы обуздать эмоции и вернуть кухню к обычному ритму. Гости в зале совсем не заметили ссоры, но на кухне ее было невозможно не заметить", - сказал собеседник.

Как ранее сообщал УНИАН, на этом банкете представили англо-американский коктейль из дымного виски и цитрусового мармелада.

