"Военкор" и его напарник попали под удар беспилотника.

В Запорожской области с помощью беспилотника был ликвидирован так называемый российский военкор Иван Зуев, а его напарник Юрий Войткевич серьезно ранен.

Об этом сообщили росСМИ. По их данным, пропагандист погиб "во время выполнения редакционного задания из-за удара украинского беспилотника".

Зуев проработал в одном из пропагандистских информагентств несколько лет и за добросовестный труд в марте российский диктатор Владимир Путин объявил ему благодарность.

Юрий Войткевич, который получил ранение, был коллегой Зуева и тоже долго работал в том же агентстве. Он даже награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Ликвидация российских военкоров

В марте в Белгородской области была ликвидирована пропагандистка и "военкор" российского Первого канала Анна Прокофьева. Ликвидировали ее в районе населенного пункта Демидовка, когда та "выполняла редакционное задание".

А летом украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова. Он занимался тем, что снимал пропагандистские ролики в Украине. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов в Харьковской и Луганской областях.

