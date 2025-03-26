Пропагандистка поехала туда по "редакцинному заданию".

В Белгородской области ликвидирована пропагандистка и "военкор" российского Первого канала Анна Прокофьева.

РосСМИ пишут, что ликвидировали ее в районе населенного пункта Демидовка, когда та "выполняла редакционное задание", то есть несла типичную российскую пропаганду, рассказывая про "победы" россиян.

Перед тем, как отправиться в Белгородскую область, пропагандистка работала в Судже (Курская область) и якобы помогала в эвакуации гражданских.

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Смерть Прокофьевой уже подтвердил ее Первый канал и добавил, что также ранен оператор Дмитрий Волков. Там отметили, что на работу ее взяли в 2023 году – на канале показывали ее репортажи из так называемой зоны "СВО".

Съемочная группа Первого взорвалась на мине, сообщил представитель канала.

Ликвидация российских пропагандистов

В ноябре прошлого года на Донецком направлении был ликвидирован администратор одного из крупнейших Z-пабликов – "Архангел спецназа Z".

В январе этого года на трассе Донецк-Горловка был ликвидирован российский пропагандист, еще пятеро получили ранения. РосСМИ сообщали, что по машине рупоров Кремля ударил украинский дрон.

А буквально пару дней назад в Украине "задвухсотился" российский "военкор" Александр Федорчак. О смерти пропагандиста сообщило российское издание "Известия", где он и работал.

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