В Запорожской области в результате диверсии ликвидированы сразу 18 офицеров оперативного состава штаба 35-й общевойсковой армии РФ.
Об этом сообщил госпроект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Хочу жить. По данным штаба, диверсия была проведена 30 августа в районе временно оккупированного населенного пункта Воскресенка. В частности, неизвестные подожгли сухую траву возле здания штаба россиян.
"Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом оперативный состав штаба не смог спастись", - говорится в сообщении.
Также был опубликован список ликвидированных офицеров.
Кроме того, 1 сентября бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале сообщил, что 30 августа в районе села Воскресенка Запорожской области в результате успешной совместной операции Главного управления разведки и Мариупольского Сопротивления был сожжен командный пункт россиян.
"Погибло 17 офицеров и один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет", - детализировал Андрющенко.
Ситуация на Запорожском направлении
Недавно сообщалось, что украинские военные продвинулись на востоке Запорожской области. В частности, ВСУ вернули себе контроль над одним из населенных пунктов возле Гуляйполя.
Также представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщал, что ВСУ восстановили несколько позиций в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал . По его словам, украинские защитники заманивают россиян в ловушки, после чего контратакуют.