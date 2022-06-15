Патриотически настроенные горожане напоминают оккупантам, что скоро им придется бежать из Херсона.

Проукраинские жители Херсона, которые недавно объявили "охоту" на местных коллаборантов и российских пропагандистов, снова красноречиво обратились к оккупантам.

В этот раз на улицах города появились листовки с напоминанием россиянам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре будут его освобождать.

"Херсонские партизаны не дремлют и напоминают россиянам, что бежать некуда", - сказано в сообщении местного Телеграм-паблика.

На листовках, фото которых он опубликовал, написано следующее: "Рашисты, уже поздно бежать. Ростов - 558 км, ВСУ - 10 км. Херсон - это Украина!".

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.