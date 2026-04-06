Силы обороны отбросили россиян в Харьковской области: подробности от DeepState

Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи села Амбарное в Харьковской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

По словам аналитиков, подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистке этой территории.

"Бойцы систематически уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах", – говорится в сообщении.

Амбарное – село Великобурлукской общины Купянского района. Расположено в приграничной зоне. 26 марта аналитики DeepState сообщали, что три месяца назад оккупанты продвинулись по линии Амбарное-Опытное, но долгое время не было понятно, насколько далеко.

В то же время на странице 129 ОВМБр в Facebook говорится, что на Дворичанском направлении ее подразделения "продолжают выполнение боевых задач по освобождению украинской земли, постепенно вытесняя противника с украинской территории".

"Продвижение вперед дается ценой чрезвычайных усилий, мужества и профессиональной работы штурмовых подразделений, операторов БПЛА и артиллерии", – отметили в бригаде.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, хотя РФ заявляет о полном захвате Луганской области, реальная ситуация иная. В издании CNN проанализировали последние заявления украинских и российских военных, а также данные аналитиков и пришли к выводу, что оккупанты все еще не захватили регион полностью.

Также мы писали, что на Константиновском направлении россияне деморализованы, однако продолжают штурмы. По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, враг понимает, что, особенно на тяжелой бронетехнике, не может долго двигаться по нашей земле, ведь будет уничтожен.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что враг планирует создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Для этого он стремится захватить больше украинской территории. Между тем "украинские войска последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику".

