Враг планирует создать 'буферную зону' в Днепропетровской области, - Сырский

В течение прошлой недели на Александровском направлении зафиксированы 64 вражеские атаки.

Россияне не собираются отказываться от наступления и планируют создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

"Российские войска не отказываются от дальнейших наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, - захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области. В свою очередь, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику", - написал он.

Сырский отметил, что на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. По его словам, в ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в это же время на Александровском направлении россияне атакуют в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на этом направлении зафиксированы 64 вражеские атаки.

ВСУ добиваются успехов в Донецкой и Харьковской областях

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжает наступление сразу по нескольким направлениям, а именно в Сумской области и на востоке Украины. Тем не менее, украинским военным удалось продвинуться в Харьковской области.

В Донецкой области враг продолжает штурмовать, чтобы полностью захватить регион. Также бои продолжались на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, однако безрезультатно.

Вас также могут заинтересовать новости: