Силы обороны отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области, - DeepState

Украинские военные отбросили российских оккупантов вблизи Вербового, что в Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
В то же время армия РФ продвинулась в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.
Ситуация с обстрелами в Донецкой области
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение суток в результате обстрелов РФ в Золотом Колодезе Покровского района повреждены четыре дома, еще один - в Грузском.
"В Краматорске повреждены 2 многоэтажки, складские помещения и автомобиль. В Дружковке повреждены 4 дома и автомобиль", - добавил чиновник.
Также в Резныковке Северской общины поврежден дом.
"Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 205 человек, в том числе 73 ребенка", - написал Филашкин.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне нацелились на логистику ВСУ в Донецкой области, а именно в районе Покровска и Мирнограда.
"Сейчас россияне пытаются действовать в основном на флангах, атакуют Гришино, атакуют Родинское. Это населенные пункты с разных сторон этой агломерации. Бои идут непосредственно в Родинском", - добавил он.
В то же время спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, где на этом направлении наиболее горячо. По его словам, на юге враг активизировал удары КАБами.
"Зафиксировано 25 таких ударов с применением более 100 коррегируемых авиационных бомб. Также враг применял неуправляемые авиационные ракеты - более 60 штук", - отметил Волошин.