Силы обороны отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области, - DeepState

В то же время оккупанты также продвинулись в Донецкой области.

Украинские военные отбросили российских оккупантов вблизи Вербового, что в Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В то же время армия РФ продвинулась в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.

Ситуация с обстрелами в Донецкой области

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в течение суток в результате обстрелов РФ в Золотом Колодезе Покровского района повреждены четыре дома, еще один - в Грузском.

"В Краматорске повреждены 2 многоэтажки, складские помещения и автомобиль. В Дружковке повреждены 4 дома и автомобиль", - добавил чиновник.

Также в Резныковке Северской общины поврежден дом.

"Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 205 человек, в том числе 73 ребенка", - написал Филашкин.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне нацелились на логистику ВСУ в Донецкой области, а именно в районе Покровска и Мирнограда.

"Сейчас россияне пытаются действовать в основном на флангах, атакуют Гришино, атакуют Родинское. Это населенные пункты с разных сторон этой агломерации. Бои идут непосредственно в Родинском", - добавил он.

В то же время спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, где на этом направлении наиболее горячо. По его словам, на юге враг активизировал удары КАБами.

"Зафиксировано 25 таких ударов с применением более 100 коррегируемых авиационных бомб. Также враг применял неуправляемые авиационные ракеты - более 60 штук", - отметил Волошин.

