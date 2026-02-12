Россияне нанесли удар по магазину в Харьковской области, много пострадавших

Враг применил для атаки дрон.

Российские оккупационные войска атаковали магазин в городе Барвенково Харьковской области. В результате атаки вспыхнул пожар, много людей пострадали.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что магазин был атакован вечером 11 февраля.

"По данным следствия, 11 февраля около 18:30 в городе Барвенково Изюмского района вражеский беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", нанес удар по магазину. В результате атаки вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за российского удара по магазину пострадали 10 человек – они получили ранения и острую реакцию на стресс.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления российскими войсками (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ по Украине

11 февраля враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру Украины. Под вражеским ударом оказались железнодорожное депо и станции в двух областях – Днепропетровской и Сумской.

Прошлой ночью россияне атаковали дроном жилой дом в Богодухове Харьковской области. Российские террористы убили трех маленьких детей и 34-летнего мужчину. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух 1-летних мальчиков и 2-летней девочки. Среди пострадавших также беременная женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: