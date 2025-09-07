В частности, враг совершенствует системы навигации и управления для преодоления украинской системы радиоэлектронной борьбы.

Россия совершенствует ракетное вооружение, БПЛА и будет наносить по Украине комбинированные удары. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

"Мы реально видим модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем Российской Федерацией по результатам нанесения ударов по нашей стране, прежде всего по гражданской инфраструктуре и нашим предприятиям. Во-первых, в любом случае удары будут комбинированные, включающие БПЛА разных типов, в том числе так называемые ложные цели, крылатые ракеты разного типа базирования - морского "Калибр", воздушного - Х-101, Х-32, и наземного - "Искандер". Противник может использовать как баллистическую ракету, так и крылатую ракету. Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе - это применение модернизированного вооружения", - сказал Скибицкий.

По его словам, тактика применения "Шахедов" с начала войны кардинально изменилась. Сейчас российские ударные БПЛА могут кружить вокруг Киева несколько часов и менять высоту, а не лететь четко на цель.

Россия также модернизирует ракеты. Скибицкий отметил, что крылатая ракета Х-101 на сегодня имеет новые элементы - это средства радиоэлектронной борьбы, двойную боевую часть. Помимо прочего, враг совершенствует системы навигации и управления для преодоления украинской системы радиоэлектронной борьбы.

"То есть, идет эволюция, продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения. Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, это будет неправильно. Например, система "Комета" была восьмиканальная, 12-ти, сейчас 16-ти, а в перспективе уже 32-канальная, что позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы. То есть, этот процесс у врага будет непрерывный - совершенствование, повышение эффективности нанесения ударов за счет в точности и тому подобное. И соответственно наша задача - эффективно противодействовать этому", - отметил Скибицкий.

Массированные атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, российская армия атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения.

Пострадали от попаданий, в частности Одесская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области. Сейчас, добавил Игнат, подтверждено попадание 54 БПЛА, плюс есть сбитые дроны, которые падали после поражения - это тоже могут приводить к последствиям.

