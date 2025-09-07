Подтверждено попадание более полусотни дронов и 9 ракет. Игнат раскрыл особенности ночного удара оккупантов.

Сегодня, 7 сентября, российская армия атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, все ракеты, которыми враг атаковал Украину сегодня - наземного базирования.

Пострадали от попаданий, в частности Одесская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области. Сейчас, добавил Игнат, подтверждено попадание 54 БПЛА, плюс есть сбитые дроны, которые падали после поражения - это тоже могут приводить к последствиям.

Видео дня

"Есть уже подтверждение попадания и девяти ракет. Поэтому не простая сегодня ночь выдалась. Конечно сейчас все медиа в мире напишут, что очередной антирекорд для Украины. Конечно 823 средства воздушного нападения по общему количеству - это антирекорд", - сказал Игнат.

Он рассказал, что около половины БПЛА - это ударные дроны типа "Шахед", но дроны-имитаторы тоже имеют определенную полезную нагрузку. Это могут быть как средства разведки, так и взрывчатка:

"До 5 кг взрывчатки на "Герберы" устанавливается без проблем. Это тоже опасно, если он попадет в какое-то уязвимое место, он может принести серьезный вред", - сказал Игнат.

Именно поэтому, добавил военный, нельзя касаться любых подозрительных предметов, потому что кусок, который кто-то захочет "взять на сувениры", может взорваться.

Основная задача дронов-имитаторов - усложнить воздушную обстановку ВСУ - более 800 целей в небе, очень сложно уничтожить Силам обороны, соответствующим специалистам нужно быстро принимать решения по применению на соответствующих направлениях определенных средств воздушной обороны против различных целей.

Относительно траектории этого движения вражеских беспилотников, Игнат отметил, что противник делает специальные расчеты - просчитывает все маршруты и уже неоднократно использовал территории соседних стран для захода средств воздушного нападения на Украину. Такое уже случалось на севере и на юге, где, например, российские дроны проходили через определенные участки Молдовы и Румынии.

"Да, и на этот раз на белорусском направлении было зафиксировано несколько "Шахедов" - срезали так себе путь... Враг каждый раз анализирует информацию из нашего информационного пространства, наших Телеграмм-каналов", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Он пояснил, что именно поэтому военные просят не публиковать в реальном времени маршруты передвижения вражеских целей, ведь при подготовке к следующему нападению россияне могут использовать эту информацию, в частности о так называемых "слепых зонах".

Удар по Украине 7 сентября

Российская армия нанесла по Украине массированный удар. В ряде регионов погибли и пострадали люди. Над Украиной было зафиксировано 805 беспилотников типа Shahed и так называемые дроны-имитаторов различных типов. Также речь шла о 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистических ракетах "Искандер-М/KN-23". Силам обороны Украины удалось сбить/подавлить значительное количество целей - 747 беспилотников и 4 ракеты "Искандер-К".

Вас также могут заинтересовать новости: