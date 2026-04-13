Армия РФ оккупировала поселок в Запорожской области, – DeepState

На карте боевых действий данный населённый пункт обозначен красным цветом; контроль над поселком перешёл к российской армии.

Армия России захватила поселок Мирное Мелитопольского района Запорожской области, сообщает Telegram-канал DeepState.

"Враг оккупировал Мирное", – говорится в сообщении аналитиков проекта.

Примечательно, что в оперативной информации Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 воскресенья, 12 апреля, указано, что возле поселка Мирное лишь зафиксированы атаки врага.

"На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного. Одна штурмовая операция продолжается", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в целом с начала суток 12 апреля произошло 91 боевое столкновение.

"Противник задействовал для поражения 4767 дронов-камикадзе и осуществил 840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск", – говорится в заявлении.

Примечательно, что всего с начала объявления режима прекращения огня зафиксировано 7 696 нарушений со стороны противника.

"РФ, в целом, соблюдает объявленный ею режим прекращения огня, но при этом продолжает ведение боевых действий на отдельных направлениях, в том числе с применением FPV-дронов и дронов-камикадзе типа "Италмас", "Ланцет", "Молния", – констатирует Генштаб.

Пасхальное перемирие: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после объявленного перемирия РФ продолжит войну против Украины. Песков отметил, что "стабильный мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала". При этом пресс-секретарь Путина согласился с заявлением вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что Украина и Россия не могут разделить "считанные километры". Песков добавил, что РФ осталось "освободить 17-18%", чтобы выйти на административные границы.

Также мы писали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что однодневное пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное. По словам Буданова, хотя враг и много раз его нарушал, но в большинстве случаев все же соблюдал перемирие. Глава Офиса президента анонсировал на следующей неделе еще один обмен пленными с РФ. Он пояснил, что российская сторона не успела подготовить все, чтобы больше военнопленных вернулись к своим семьям на Пасху.

