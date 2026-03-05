Россияне пытаются прорваться берегом Каховского водохранилища: в ВСУ предупредили об угрозе

В то же время самым активным направлением остается Гуляйпольский, где противник применяет тактику инфильтрации.

Россияне по побережью бывшего Каховского водохранилища пытаются прорваться и взять под контроль поселок Степногорск в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отвечая на вопрос о приоритетных целях противника.

По его словам, количество боевых столкновений на юге держится примерно на одном уровне, в то же время российские войска проводят перегруппировку сил и не уменьшают интенсивность обстрелов и авиаударов. Среди приоритетов противника - самый западный направление - Ореховский.

"Здесь враг по побережью бывшего Каховского водохранилища пытается прорваться и взять под контроль Степногорск. Оттуда мы его выбиваем в течение полугода, никакого успеха противник там не имеет. Но Степногорск остается одним из приоритетов. Далее враг, по данным разведки, получил задание подойти как можно ближе к Орехову - это участки фронта, начиная со Щербаков, Малых Щербаков, заканчивая Малой Токмачкой... Враг имеет задачу закрепиться в окрестностях Орехова", - пояснил Волошин.

Он подчеркнул, что самым активным направлением остается Гуляйпольский, где кроме штурмовых действий, противник применяет тактику инфильтрации, пытаясь просочиться в глубину обороны ВСУ. Спикер добавил:

"Российская пропаганда даже заявляет, что берет под контроль некоторые населенные пункты, хотя на самом деле это не так. На прошлой неделе и уже на этой неделе россияне озвучивали несколько населенных пунктов, которые они якобы захватили, но все они остаются под контролем Сил обороны Украины. В частности, Горке, Веселянка на Ореховском направлении, на Гуляйпольском направлении и Придорожное и т.д.".

На Гуляйпольском направлении враг пытается взять под контроль населенный пункт Зализничное, за которым расположено село Гирке. Противник стремится охватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья.

По словам спикера, на этом участке фронта, возле Зализничного, россияне уже потеряли несколько своих подразделений. В то же время противник постоянно наносит авиационные удары с помощью вертолетов, в частности по населенному пункту Чаривное.

Напомним, город Степногорск в Запорожской области имеет стратегическое значение как для украинских войск, так и для армии РФ. Начальник отделения коммуникаций 65-й отдельной механизированной бригады Сергей Скибчик заявил, что Степногирск - точка, из которой оккупанты могут перерезать логистическую трассу Комышуваха - Таврическое - Орехов, что для логистики ВСУ (в случае успеха противника) станет огромной проблемой.

