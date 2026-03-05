Наступление ВСУ на юге: в DeepState подсчитали реальную площадь освобожденных территорий

Ситуация остается напряженной, продолжаются тяжелые бои за отдельные населенные пункты

Реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий составляют около 79 км2, сообщают аналитики DeepState, ссылаясь на собственную оценку ситуации.

"В то же время рано переводить их в синюю зону (территорию, которая полностью подконтрольна Силам обороны, – УНИАН), поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника. Если манипулятивно брать серую зону, где были позиции Сил обороны, но происходило просачивание противника в глубину обороны, то эта цифра достигает – около 200 км2", – отметили аналитики в Telegram.

По их данным, в настоящее время активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое, где Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты. Однако враг там дает отпор и постоянно оказывает давление, отмечают аналитики.

"Также идут активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое. Фиксируются поражения по пехоте и укрытиям врага на востоке Новониколаевки и также преимущественно в восточной части Новогригоровки. Враг пытается пролезть между Новогригоровкой и Красногорским и активно оказывает давление на Первомайское. Также осуществляется разнообразная фиксация противника в серой зоне", – добавляют аналитики.

Они отмечают, что это единственный участок, где наблюдается активность со стороны Сил обороны с достигнутыми успехами. В то же время в районе Гуляйполя противник имеет большую инициативу, проводя постоянные штурмовые действия пехотой и привлекая бронетехнику.

"Недавно противник завез на двух единицах около 20 пехотинцев в лес на северных окраинах Святопетровки", – добавляют эксперты.

Контрнаступление Сил обороны – что известно

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на южном участке фронта.

Также до этого президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Силы обороны вернули 460 квадратных километров территории. Аналитики из Института изучения войны также ставят эту информацию под сомнение, отмечая, что пока нет соответствующих доказательств в открытых источниках.

