Официальное видеообращение Живицкого сопровождалось субтитрами на английском языке.

Глава Сумской облгосадминистрации − руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий требует от руководства Вооруженных Сил Украины, министра обороны Украины, главы Совета национальной безопасности и обороны и от всего мира оказать региона, который воюет "голыми руками", эффективное оружие.

Соответствующее официальное видеообращение чиновник сделал вечером 1 марта.

"Я впервые за 6 дней войны в Украине и на Сумщине обращаюсь не к жителям Сумской области, а к руководству Вооруженных Сил Украины, министра обороны Украины, главы Совета национальной безопасности и обороны, я обращаюсь ко всему цивилизованному миру, к президенту каждой страны, которая считает себя демократической, я обращаюсь ко всем, кому не безразлично будущее Украины, Европы, всего мира", − подчеркнул Живицкий.

Он заявил, что на данный момент на Сумщину зашло уже более десяти тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей в Украине, а регион воюет "голыми руками".

"Был обстрелян город Ахтырка, который почти на половину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и только с автоматами в руках с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", − подчеркнул председатель Сумской ОГА.

По его словам, сегодня на территории Сумской области "прямо сейчас" заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков.

"Заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать", − уточнил чиновник.

При этом он подчеркнул: если не остановить врага на Сумщине, то завтра он будет в Киеве.

"Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим эту нашествие на Сумщине, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира", − сказал Живицкий.

"Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байрактаров, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и боеприпасы, нам нужны рации, нам нужна защита − бронежилеты, каски, нам нужен тактический одежду, нам нужны гранатометы, Джавеліни, Еллоу, любые противотанковые реактивные системы", − заявил председатель ОГА.

Он подчеркнул, что территориальная оборона – "голая и босая", поэтому требует поддержки Сумщины.

"Сегодня наша территориальная оборона − голая и босая − защищает 1 млн 100 жителей Сумской области. И я требую, чтобы наша область осталась мирной, независимой и держала в дальнейшем независимость Украины и мир в Европе. Я требую от вас поддержки. Мы сегодня благодаря нашей героической теробороне держим, палим, уничтожаем отправляем обратно в Россию врага. Сегодня колонна развернулась и пошла обратно", − сказал Живицкий.

В заключение, председатель ОГА отметил, что сегодня Сумщину защищает не блок НАТО, а лишь тероборона.

"Сегодня Сумщину и каждого жителя Сумской области − от новорожденного и маленького ребенка до старого человека − защищает НАТО. И НАТО - это не блок НАТО, это Наша ах*енная территориальная оборона. И я горжусь нашей теробороной. Я благодарен им, я благодарен нашим ребятам, спасибо волонтерам, спасибо поддержке всех регионов Украины, я благодарю поддержке своих коллег, которые сегодня собирают гуманитарную помощь и доставляют к нам на Сумщину... Я сегодня спасибо каждому, кто с оружием в руках или в информационном пространстве ведет войну с врагом", − сказал Живицкий, выразив мнение, что если будет поддержана Сумщина, то будет мир в Украине, мир в Европе и будет мир в мире.

Официальное видеообращение Живицкого сопровождалось субтитрами на английском языке, а также видеорядом и фотокадрами, отснятыми за дни войны с русским врагом на Сумщине.