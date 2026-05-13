Война вместо переговоров: Москва готовится расширить территориальные требования, – FT

Путин намерен повысить цену перемирия после возможного захвата Донбасса, пишет издание.

Россия и Украина все меньше верят в возможность возобновления мирных переговоров при посредничестве США даже после завершения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позициями обеих сторон.

По данным издания, Владимир Путин сделал ставку на дальнейшее продвижение российских войск и намерен расширить свои требования после возможного установления контроля над всей территорией Донбасса. Источники утверждают, что российское руководство рассчитывает добиться новых территориальных уступок уже с более сильных позиций.

В Киеве при этом считают, что Украина стала менее уязвимой для давления со стороны Вашингтона с целью скорейшего заключения невыгодного соглашения. Украинские чиновники полагают, что ситуация на фронте стабилизировалась, а удары дальнобойных дронов по российской территории усилили позиции Киева.

Видео дня

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что стороны якобы "становятся все ближе к сделке", собеседники FT утверждают, что ни Москва, ни Киев уже не видят смысла в продолжении нынешнего формата переговоров.

Украинские представители заявили, что фактически переговорный процесс застопорился еще в феврале после очередного раунда контактов с Россией. В Киеве также недовольны тем, что США, по их мнению, не смогли заставить Москву смягчить свои требования.

"Американской стороне не удалось добиться от России никакого прогресса", – цитирует FT одного из украинских чиновников.

При этом и Путин, и Зеленский продолжают публично поддерживать участие США в дипломатическом процессе, стараясь сохранить интерес Трампа к теме войны.

Издание также пишет, что российский президент отверг предложения европейского посредничества и не поддержал идею проведения саммита на нейтральной территории. В качестве возможного переговорщика от Европы Путин ранее неожиданно упомянул бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, что вызвало резкую реакцию в ЕС и Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что позволять Москве выбирать представителя Европы было бы "неразумно". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также раскритиковал такую идею.

Территориальные амбиции Путина

По данным FT, российское военное руководство убеждает Путина, что армия сможет установить контроль над Донбассом уже к осени. После этого Кремль, как утверждают источники, намерен поднять цену любого возможного прекращения огня.

В то же время собеседники издания отмечают, что реальный прорыв России на фронте пока выглядит маловероятным. Темпы продвижения остаются медленными, а Украина продолжает наносить удары по российской логистике, складам и военной инфраструктуре в глубоком тылу.

Некоторые источники FT утверждают, что долгосрочные цели Кремля могут выходить далеко за пределы Донбасса и включать попытки усилить контроль над югом Украины, включая направление Одессы, а также сохранение давления на Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: