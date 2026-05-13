Прокрадывались у беларуской границы: эксперт указал на интересный момент в воздушной атаке РФ

По его словам, при нынешнем "стадном подходе" РФ мобильные группы были скованны в работе.

В сегодняшней воздушной атаке был интересный момент, когда "россияне прижимались" к беларуской границе - стая "Шахедов" летела на расстоянии 5-10 км от ее границы. Об этом сказал в комментарии УНИАН авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"Россияне таким образом пытаются кратчайшим путем пробраться на запад Украины вдоль белорусской границы. Там Mesh-модемы применялись в полную силу", - сказал он.

Авиаэксперт отметил, что удары врагом наносились по большинству областей Украины.

"Запуск производился со всех прилегающих областей РФ и из оккупированного Крыма, но вот из Брянской области - такая новинка. Они запускали дроны с целью проскочить там, где считали, что у нас нет высокой плотности ПВО. Шли они стаей один за другим, а это означает, что там ни одна мобильная группа с зенитными дронами не успела бы отреагировать на такое количество, которое прорывается один за другим - каждые несколько минут пролетает дрон. То есть группа даже не успеет перезарядиться", - рассказал Романенко.

По его словам, массированные атаки на западной Украине были по отдельным районам, а основными целями стали инфраструктурные объекты.

Стандарт почти круглосуточной атаки

Романенко сказал, что в сегодняшней атаке враг не продемонстрировал какой-либо оригинальности. Еще с прошлого месяца россияне используют практику дневно-ночных атак. Он добавил:

"Ночью идет атака, а затем продолжается - с утра до 18-18:30. Такие атаки были 3 и 4 мая, невысокой интенсивности, а вот уже 5 мая была массированная серьезная атака - запустили 11 ракет "Искандер".

По его словам, в основном все же происходят атаки с использованием дронов, потому что, несмотря на то, что россияне увеличивают выпуск ракет, но это происходит крайне медленно - с 60 до 62 единиц в месяц.

Возможность ракетной атаки

Романенко не исключает, что сегодня-завтра РФ еще может запустить ракеты по Украине. Отмечает, что в этом месяце россияне еще вообще не использовали ракеты Х-101, "Калибры", которые запускаются с морских носителей. И очень осторожно использовали баллистику. В феврале применили - 112 баллистических ракет, а в этом месяце лишь 17 ракет, а уже почти полмесяца прошло.

Самая массированная атака по Закарпатью

Отвечая на вопрос, связаны ли удары по Закарпатью сегодня, 13 мая, с тем, что друг российского диктатора Путина Виктор Орбан ушел от власти и теперь не заступился за регион, где проживают частично венгры, Романенко сказал, что это не имеет никакого значения при выборе целей РФ.

"Вы переоцениваете Орбана на два порядка. Если бы у россиян была какая-то информация, что мы там что-то важное производим, то Орбан у власти никому и ничем бы не помог", - подчеркнул Романенко.

Атака РФ 13 мая

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) отмечал, что массированная комбинированная атака РФ, которую сегодня начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая.

По его словам, враг осуществляет комбинированную масштабную атаку, которую Силы обороны ожидали. Сегодня уже насчитано несколько сотен "Шахедов", которые противник применил. Много дронов было с юга, севера, добавил он и отметил, что атака, вероятно, продлится до завтра.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в связи с атакой дронов на Закарпатье. После первого заседания нового венгерского правительства Мадьяр осудил российскую массированную атаку на Украину 13 мая, в частности на Закарпатскую область.

Также Мадьяр заявил, что Венгрия окажет всю необходимую помощь пострадавшим от удара по Закарпатью. На заявление Мадьяра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил новое правительство Венгрии за неравнодушие и сильную позицию.

