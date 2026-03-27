РФ запускает в серийное производство 'загадочный' беспилотник: Флэш предупредил об опасности

Производством продукции займется компания, которая снабжала россиян дронами на оптоволокне.

Россия запускает в серийное производство беспилотники, крылья которых имеют форму кольца, речь идет об изделии – "Князь Владимир Святославич". Об опасности предупредил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Он напомнил, что уже показывал загадочный беспилотник, у которого крыло имело форму кольца. Тогда мнения разделились, даже один из специалистов уверял, что конструкция неэффективна.

"Сейчас противник запускает это в формате FPV в серийное производство. Выпускать его будет компания "Ушкуйник". Это те люди, которые "завалили" российские фронты дронами на оптоволокне. Компания мощная, и можно ожидать больших объемов. Благодаря крылу обещают дальность полета FPV 50 километров", – подчеркнул Бескрестнов.

По его мнению, специалистам по FPV стоило бы проверить это "на предмет повторений".

В то же время российский Telegram-канал "Оведомитель" заявил о "позитивных новостях", поступающих от научно-производственного центра "Ушкуйник". Согласно сообщению, речь идет о принципиально новом изделии – "Князь Владимир Святославич" (КВС), которое уже применяется в ряде подразделений армии РФ, то есть прошло боевую апробацию на фронте.

Российские СМИ отмечают, что особенность дрона, которая сразу бросается в глаза, – это овальное крыло, опоясывающее коптер. Оно позволяет осуществлять вертикальный взлет, после чего КВС ложится на крыло и выполняет горизонтальный полет. Таким образом, происходит кратное увеличение скорости и дальности работы дрона

Утверждается, что КВС – БПЛА, предназначенный для быстрых и смертоносных ударов в глубину строев противника, и он сразу создавался как часть "экосистемы" дронов – "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег" (КВО). Он, по сути, является их продолжением на новые дистанции: причем, если КВО – разведчик и целеуказатель, то КВС – полноценный ударник для средних дистанций, – пишут российские СМИ.

"Благодаря весьма необычной конструкции дрона с овальным крылом, опоясывающим коптер, удалось достичь дальности действия в 50 км…", – отмечает "Осведомитель".

Пока речь идет о небольшом количестве таких дронов, что связано с "обкаткой новых решений", но разработка продолжается и будет развиваться. По словам конструкторов НИЦ "Ушкуйник", добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала. Предполагается, что в ближайшее время ожидается полноценный переход к крупным поставкам и вскоре будет заключен контракт с Минобороны РФ, утверждают в России.

Баражирующий боеприпас"Князь Владимир Святославович" – что известно

Напомним, российский научно-производственный центр "Ушкуйник" представил новейший баражирующий боеприпас "Князь Владимир Святославович" (КВС) с оригинальной кольцевой конструкцией. Специалисты "Милитарного" отметили, что полезная нагрузка этого БПЛА сопоставима с дроном "Князь Вандал Новгородский", а главной особенностью дрона является кольцевая схема крыла – концы консолей соединены между собой. По мнению экспертов, такая схема позволяет снизить интенсивность концевых вихрей и улучшает аэродинамическую эффективность.

