По словам Ганущака, противник пытается соблюдать режим прекращения огня, но с целью провокации осуществляет обстрелы с применением стрелкового вооружения и минометов калибра 120 и 82 мм.

Оккупанты обстреливают позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе для провоцирования подразделений на открытие огня в ответ и обвинения Украины в нарушении достигнутых договоренностей.

Об этом заявил врио командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак во время встречи с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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В частности, Ганущак поблагодарил представителей ОБСЕ и проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации в районе проведения ООС.

«Основной целью обстрелов противника в направлении наших позиций является провоцирование подразделений ОС на открытие огня в ответ и обвинения высшего военно-политического руководства Украины в нарушении согласованных ТКГ договоренностей относительно режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения», - заявил он.

По словам Ганущака, противник пытается соблюдать режим прекращения огня, но с целью провокации осуществляет обстрелы с применением стрелкового вооружения и минометов калибра 120 и 82 мм.

"Перемирие" на Донбассе

11 января 2021 года в результате обстрела российских оккупантов погиб еще один украинский военный.

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Автор: Константин Гончаров