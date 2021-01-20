Оккупанты обстреливают позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе для провоцирования подразделений на открытие огня в ответ и обвинения Украины в нарушении достигнутых договоренностей.
Об этом заявил врио командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак во время встречи с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
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В частности, Ганущак поблагодарил представителей ОБСЕ и проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации в районе проведения ООС.
«Основной целью обстрелов противника в направлении наших позиций является провоцирование подразделений ОС на открытие огня в ответ и обвинения высшего военно-политического руководства Украины в нарушении согласованных ТКГ договоренностей относительно режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения», - заявил он.
По словам Ганущака, противник пытается соблюдать режим прекращения огня, но с целью провокации осуществляет обстрелы с применением стрелкового вооружения и минометов калибра 120 и 82 мм.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно нарушают условия перемирия. В частности, 6 сентября они грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября 2020 года в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября 2020 года от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
- 11 января 2021 года в результате обстрела российских оккупантов погиб еще один украинский военный.
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