Без надежных гарантий безопасности украинцы не готовы на уступки в войне с РФ, - опрос

75% опрошенных считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Более половины украинцев поддерживают прекращение огня и поиск компромисса, а 20% поддерживает продолжение войны до освобождения оккупированных Россией Крыма, Донетчины и Луганщины. Еще 20% выступают за прямые переговоры с Россией. Об этом свидетельствует исследование Социологической группы Рейтинг (Rating Group), проведенное 21-23 августа 2025 года.

Как выяснили социологи, украинцы хотят мира и в основном готовы говорить об определенных уступках. Однако только при условии предоставления надежных гарантий безопасности от партнеров.

В частности, 59% опрошенных респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% - продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, 13% - до линии разграничения/границ по состоянию на 23 февраля 2022 года. При этом, 82% считают реалистичным путем завершения войны переговоры, из которых 62% за поиск компромисса с привлечением других стран, 20% - на прямых переговорах с Россией.

Среди опрошенных, 75% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности. Вместе с тем, среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

В то же время, на вопрос "Что сейчас самое важное?" 58% выбрали получение гарантий финансирования западными партнерами украинской армии в будущем и поставки оружия в достаточном количестве, тогда как 31% - возвращение территорий. К тому же, чаще всего респонденты считают, что Украина воюет с Россией за будущее наших детей (60%) и свободу (44%).

В ходе исследования опрошено 1600 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

Больше прогнозов о завершении войны

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков Института изучения войны, российские власти не готовы к любым компромиссам в рамках переговорного процесса об окончании войны, если они не предусматривают полной капитуляции Украины.

