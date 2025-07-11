Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт, и не рассматривает никакие компромиссы.

Российский лидер Владимир Путин, похоже, невосприимчив к громким угрозам президента США Дональда Трампа и планирует продолжать войну в Украине до окончательного достижения своих целей.

Как пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times, Трамп теперь вынужден задуматься о перспективе затяжного конфликта, поскольку Путин полон решимости достичь своей конечной цели – подчинить Украину любой ценой, а украинцы со своей стороны демонстрируют непоколебимую решимость противостоять России.

"Дважды за последние две недели в продолжительных телефонных разговорах с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер ясно дал понять: любое решение должно быть направлено на устранение того, что он называет "коренными причинами" конфликта. По его мнению, это означало бы возвращение границ НАТО к границам 1997 года и лишение Украины какой-либо формы суверенитета. Вот вам и дух компромисса", - отмечает Кауфманн.

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Она отмечает, что Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё.

В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, отмечает Кауфманн.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации".

При этом украинцы также могут продолжать бороться, несмотря на сокрушительные потери и нехватку личного состава. Продвижение российских войск, несмотря на всю их мощь и военную экономику, было поразительно медленным, а ВСУ по-прежнему способны наносить сокрушительные удары по противнику, подчеркивает Кауфманн.

При этом она предупреждает, что неопределенность стратегии Трампа в отношении России и Украины должна подтолкнуть Европу к дальнейшему вооружению Украины.

"Многие в Европе, запутавшись в этой перепалке, подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и переключиться на более близкие ему вопросы, как он это сделал с Северной Кореей в свой первый срок. Тогда долг европейцев — помочь Украине дать отпор российскому агрессору самостоятельно. Поражение для них тоже недопустимо", - отмечает Кауфманн.

США и война в Украине

Vногие обозреватели отмечают прозрение Трампа после того, как он начал критиковать Путина за нежелание заканчивать войну. Редактор The Telegraph по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин отметил, что гнев Трампа однозначно сыграет на руку Украине.

Ранее gрезидент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление".

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