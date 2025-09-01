Все ракеты "Фламинго", запущенные Украиной, достигли целей в Крыму, россияне не смогли их перехватить. Об этом в эфире "24 Канала" сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, комментируя уничтожение в ночь с 29 на 30 августа РЛС россійской армии во временно оккупированном Крыму Силами специальных операций Украины.
"Это связано с атакой наших "Фламинго". Дело в том, что важной и главной составляющей любого зенитно-ракетного комплекса является радиолокационная станция (РЛС). Именно она фиксирует пролет цели, захватывает, сопровождает и дает команду пусковым ракетным установкам уничтожить цель. Не имея радиолокационной станции ракетный комплекс не работает весь, полностью", - отметил Гетьман.
По его словам, уничтожение РЛС от комплексов С-400/300 на время дает "окно возможностей".
"Очевидно, будет привезена новая станция, если уничтоженная не подлежит ремонту. Возможно, проведут ремонт на месте. Надо еще технические вопросы решить, чтобы она могла работать в составе системы противовоздушной обороны. Это займет определенное время - часы или день. И в том месте, где противовоздушная обороны стала менее плотной, надо запускать наши средства нападения", - разъяснил эксперт.
Именно таким образом, отметил Гетьман, уничтожая радиолокационные станции зенитно-ракетных комплексов, Украина открывает путь для пролета своих ракет.
"И именно поэтому все три "Фламинго", которые были запущены, достигли целей. То есть россияне не смогли их перехватить, они прилетели и уничтожили объекты", - резюмировал он.
Напомним, что 30 августа застава и патрульных катера ФСБ в оккупированном Крыму были поражены в результате работы крылатых ракет "Фламинго". Впоследствии видео массированного залпа обнародовали в сети.
К тому же разведчики уничтожили системы ПВО оккупантов в Крыму. Дронами были поражены радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400.
