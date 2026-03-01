Дальность полета дрона FP-2 увеличат: разработчик раскрыл детали

В компании впервые намекнули на возможное появление беспилотника под названием FP-3.

Украинская компания Fire Point разрабатывает дальнобойную версию дронов FP-2 с сохранением 105-килограммовой боевой части.

Об этом совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман рассказал изданию NV. По его словам, сейчас ведется работа по увеличению дальности FP-2.

"Цель - создать версию дрона, которая будет иметь такую же боевую часть 105 кг, но летать уже на расстоянии полноценного deep strike (удара на дальнее расстояние). Это не план, это то, что делается прямо сейчас. Уже не проект, а реализация решения", - поделился Штилерман.

Также совладелец компании впервые упомянул о возможном появлении изделия под названием FP-3. Ранее компания не упоминала о нем в своих коммуникациях. Однако никаких деталей на данный момент Fire Point анонсировать не готова, поскольку изделие проходит процесс создания.

Дрон FP-2: что известно

Как сообщал УНИАН, дрон FP-2 со 100-килограммовой боевой частью предназначен для поражения прифронтовых целей. Он повторяет конструкцию дальнобойного беспилотника FP-1, который используют с целью поражения целей в российском тылу.

Дальность полета дрона составляет 200 км, а не 1400, как у предшественника. К тому же, боевую часть нового дрона увеличили до 105 кг.

Беспилотник представлен в двух модификациях: один с автономным наведением, который используют для поражения стационарных целей, а второй - с ручным управлением оператором по радиоканалу для работы по движущимся объектам.

Разработчики предлагают как стационарный вариант комплекса, так и мобильную установку, которая замаскирована под армейский грузовик.

