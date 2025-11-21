Эти дроны были эффективны в поражении Рязанского, Саратовского, Новокуйбышевского и Волгоградского НПЗ.

Дроны FP-1 компании Fire Point являются наиболее эффективным средством поражения стратегических объектов на территории России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой во время открытого диалога с компанией Fire Point.

"По заключению специалистов Генерального штаба, одним из наиболее эффективных средств Deep Strike (глубоких ударов - УНИАН) является дрон Fire Point FP-1. Именно эти дроны делают сравнительно наибольший вклад в поражение и уничтожение десятков российских нефтеперерабатывающих заводов, что стало трендом лета и осени 2025 года", - сказал Лиховой.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что эти дроны были эффективны в поражении Рязанского, Саратовского, Новокуйбышевского и Волгоградского НПЗ.

По его словам, дрон FP-1 втрое дешевле для армии, чем другой дрон "Лютый" от государственного производителя "Антонов", что позволяет применять его в значительно большем количестве. При этом около половины огневых задач, для которых были применены БПЛА Fire Point, являются успешными.

Кроме того, за август-сентябрь 2025 года 51% всех дронов, которые были использованы Силами обороны, составили именно дроны компании Firepoint.

Украинский дрон FP-1 - что известно

На прошлой неделе Силы обороны Украины нанесли удар по российскому порту Новороссийск, что заметно повлияло на возможности РФ экспортировать нефть. Эту атаку журналисты называют одной из крупнейших на инфраструктуру экспорта российской нефти за последние месяцы.

Тогда сообщалось, что для удара по Новороссийску Украина использовала ракету "Нептун". Однако на вооружении Киева есть еще ряд дальнобойных образцов.

В частности, FP-1 является изделием украинского частного производителя "Fire Point". Этот БПЛА-камикадзе так же активно используется для нанесения ударов по целям в России и имеет дальность полета более 1000 км.

